El PP acusa el govern valencià de convertir les aules en "centres d'ideologització catalanistes"

El Partit Popular del País Valencià ha iniciat una campanya de mobilització d'alcaldes, portaveus i responsables d'educació a la província de València "per frenar les intencions del govern valencià d'implantar el nacionalisme i la imposició lingüística a les aules”, així com de “crear entre els joves i la societat valenciana un sentiment de menyspreu al castellà".

La iniciativa s'ha acordat a una reunió mantinguda entre la secretària d'educació dels populars Beatriz Gascó i la vicesecretària del partit María José Català amb més de mig centenar de militants de diferents municipis, en una estratègia que el partit seguirà també a Castelló i Alacant.

A la trobada, el PP ha anunciat que presentarà una bateria d'iniciatives perquè la Generalitat Valenciana actuï i no utilitzi les escoles com "eines d'enginyeria ideològica", així com per evitar que Compromís "converteixi les nostres escoles en centres d'ideologització catalanistes".

En opinió dels populars, els socialistes valencians són "responsables de la intolerant situació que s'està vivint" i recorden que el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià va suspendre el primer decret plurilingüe. Des del PP defensen que la llei aprovada la setmana passada té els mateixos fonaments jurídics, i li augurem "el mateix final".

Durant la reunió les líders del PP han assegurat que la nova llei de plurilingüisme “no representa el sentir de la comunitat educativa” i que “només representa a una minoria nacionalista".

En defensa de l'article 155

Les dirigents conservadores també han aprofitat la trobada per retreure al PSPV que no hagi defensat "el compliment de la llei a Catalunya", perquè l'aplicació de l'article 155 "només pretén que es compleixi la legalitat i que es retorni a les famílies el dret a decidir l'educació que volen per als seus fills".