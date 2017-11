El PP valencià demana la creació d'un grup específic d'inspectors per vigilar "l'adoctrinament" a les aules

El grup parlamentari del Partit Popular a les Corts Valencianes ha presentat 1.250 esmenes als pressupostos de la Generalitat Valenciana per al 2018. Entre totes les propostes destaca la creació d'un grup específic d'inspectors per "impedir que es produeixi adoctrinament a les aules i per supervisar que tots els materials didàctics s'ajustin a la Constitució i a l'Estatut d'Autonomia".

L'esmena del PP demana la creació d'un grup específic que hauria de completar la inspecció que ja duen a terme la mateixa conselleria d'Educació i l'alta Inspecció de l'Estat, una tasca que els conservadors consideren insuficient.

La petició del Partit Popular aprofundeix en les denúncies pel suposat adoctrinament que, segons els conservadors, i també Ciutadans, es produeix a les escoles valencianes. Entre els exemples que la formació que comanda Isabel Bonig ha utilitzat per demostrar aquest "adoctrinament" destaquen l'agenda escolar que Plataforma per la Llengua va repartir entre l'alumnat de les comarques del Baix Segura i del Vinalopó Mitjà a l'inici del curs, i per la qual el PP va demanar la dimissió del conseller d'Educació, Vicent Marzà. El motiu de la polèmica va ser la presència en les agendes d'un mapa del domini lingüístic del català on apareixen el País Valencià, les Illes Balears i Catalunya.

540x306 El president de la CEV, Salvador Navarro, amb els secretaris generals d'UGT i CCOO, Ismael Sáez i Arturo León. / CCOO El president de la CEV, Salvador Navarro, amb els secretaris generals d'UGT i CCOO, Ismael Sáez i Arturo León. / CCOO

Contra els empresaris, CCOO i UGT

Una altra de les esmenes que ha presentat el Partit Popular ha sigut la petició de retirada de les subvencions a la Confederació Empresarial Valenciana (CEV) i als sindicats CCOO i UGT. Si s'aprova el pressupost, el 2018 cada entitat rebrà 600.000 euros.

Aquesta iniciativa del PP coincideix amb la celebració ara fa dues setmanes d'una manifestació per reivindicar un finançament més bo per al País Valencià, i que van comandar aquestes tres entitats. La mobilització va comptar amb el suport de totes les formacions polítiques valencianes, a excepció del Partit Popular, i de la pràctica totalitat de les entitats socials i econòmiques.