El PP acusa el govern valencià de fraccionar contractes i d'adjudicar serveis sense supervisió per valor de 43 milions

El Partit Popular del País Valencià ha presentat una denúncia davant la fiscalia per un presumpte fraccionament de contractes en el servei de neteja de les residències que gestiona la conselleria de Polítiques Inclusives que dirigeix la vicepresidenta del govern valencià Mónica Oltra i per una presumpta adjudicació de serveis a empreses per valor de 43 milions d'euros en el mateix departament sense permetre la concurrència d'altres mercantils i amb un informe negatiu de la intervenció de la Generalitat Valenciana per aquest motiu. Així ho ha publicat aquesta nit el diari 'El Mundo' basant-se en fonts judicials que haurien confirmat l'obertura de la investigació.

Des de la conselleria de Polítiques Inclusives del govern valencià han evitat valorar el procés donat que la denúncia "no ha arribat als serveis jurídics" de la Generalitat Valenciana, i han destacat a l'ARA que en aquest moment "només hi ha un procediment d'admissió a tràmit" pel ministeri fiscal per estudiar la denúncia sense que el procés "haja estat elevat a cap jutge".

Vist-i-plau d'intervenció

Des del departament que dirigeix Mónica Oltra han defensat que els pagaments a què es refereix la denúncia, i que s'haurien produït als centres de gestió privada que gestiona Polítiques Inclusives, han rebut el vist-i-plau de la intervenció de la Generalitat Valenciana i que corresponen a contractes que "no ha donat temps a tramitar de nou", de manera que les empreses que van resultar adjudicatàries "en concurs públic i en concurrència" continuen prestant el servei, "ja que aquest no es pot aturar perquè és bàsic per a l'atenció de persones".

Des de la conselleria també han assegurat desconèixer els fraccionaments de contractes que se citen, i que presumptament afectarien les residències d'Ontinyent (Vall d'Albaida), Catarroja (l'Horta) i Sagunt (Camp de Morvedre).