El PP valencià reconeix la unitat lingüística del català

El debat parlamentari que ha precedit l'aprovació de la nova legislació que regula el sistema plurilingüe al País Valencià ha comptat amb la destacada intervenció de la diputada del Partit Popular Beatriz Gascó, que, tot i que de forma involuntària, ha admès la unitat de la llengua, un fet que els conservadors valencians neguen de forma sistemàtica.

Per defensar-se de les crítiques dels sindicats de professors que retreuen al Partit Popular i Ciutadans l'assetjament de la comunicativa educativa amb les seves acusacions de presumptes "adoctrinaments" a les aules del País Valencià, Gascó ha mostrat diversos mapes del domini lingüístic del català i ha dit: "Això és un mapa lingüístic. Que no passa res! Que és veritat! Els mapes lingüístics existeixen", i l'ha contraposat amb "els mapes amb la divisió comarcal dels Països Catalans com el de [l'institut] Benicàssim, i vostès els permeten. El senyor Puig [el president del govern valencià] no fa absolutament res, vostès són còmplices d'aquesta situació", ha conclòs Gascó.