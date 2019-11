El PSOE repeteix victòria, mentre que Vox gairebé dobla representació al País Valencià

[Segueix l'última hora de les eleccions generals del 10 de novembre]

[Segueix en temps real els resultats de les eleccions generals 2019]

El PSOE torna a ser la força més votada al País Valencià en les eleccions al Congrés de Diputats. Amb el 98% dels vots escrutats, els socialistes aconsegueixen el 27,63% de les paperetes i 10 diputats, amb la qual cosa igualen els escons obtinguts el 28 d’abril. La victòria del PSOE es produeix tot i perdre 62.000 sufragis respecte al 28-A com a conseqüència, entre d’altres motius, d’una participació del 71,70%, 2,53 punts menor que ara fa set mesos.

El Partit Popular ha quedat en segona posició amb el 23,07% dels suports i 8 representats, 1 més dels que tenia. La formació que més incrementa la seva representació és Vox, que amb el 18,48% dels vots aconsegueix 7 diputats, 4 més que en els comicis anteriors. Per la seva banda, Unides Podem es manté com a quarta força i obté el 13,37% dels suports i 4 escons, 1 menys que a l'abril.

El gran perjudicat de les eleccions és Ciutadans, que amb el 7,73% dels sufragis perd 4 representants i es queda amb només 2. Finalment, Compromís, tot i la coalició amb Més País, no incrementa la seva representació i aconsegueix el 6,9% dels vots i 1 diputat.

Majoria del bloc conservador

El resultat electoral també deixa un segon titular, i és que l'eix conservador recupera l'hegemonia al País Valencià amb el 49,28% dels vots i 17 dels 32 diputats de les tres circumscripcions, els del Partit Popular, Vox i Ciutadans, 2 més que els 15 del PSOE, Unides Podem i Compromís, que sumen 47,9% dels vots. Aquesta diferència, modifica l'equilibri del passat més d'abril, quan els dos blocs sumaven la mateixa xifra, 16 representants.

La victòria "amarga" de Puig

El secretari general del PSPV i president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha reconegut que la victòria dels socialistes al País Valencià té un "punt amarg", que prové de "l'ascens de l'extrema dreta". "Treballarem per aïllar totes les idees que fan retrocedir aquesta societat", ha avançat Puig que s'ha compromès a no permetre "cap tipus de retorn al pitjor dels passats d'aquest país".

El líder de PSPV s'ha felicitat per una victòria dels socialistes al País Valencià que ha qualificat de "considerable", tot i reconèixer que li hauria agradat "anar més enllà". "Ajudarem un govern que entenga l'agenda valenciana i que entenga que només podem viure des de la convivència i el diàleg, fugint del fanatisme", ha conclòs Puig.

Un poc més escèptic s'ha mostrat el representat de Més Compromís, Joan Baldoví, que ha responsabilitzat al president del govern en funcions i líder del PSOE, Pedro Sánchez, de l’ascens de la formació que lidera Santiago Abascal. "Enhorabona, senyor Pedro Sánchez, enhorabona amb tota la ironia del món. Moltes gràcies, perquè l'extrema dreta torna a estar al Parlament espanyol”, ha afirmat. Tot i el retret, Baldoví ha defensat que el resultat torna a deixar la porta oberta a conformar el govern progressista que no va ser possible ara fa uns mesos pel desacord entre el PSOE i Podem. "Malgrat el que ha fet el senyor Sánchez, hi ha les mateixes possibilitat de formar govern que les que hi havia abans”, ha defensat el diputat valencianista.

En la mateixa línia que Baldoví s'ha expressat el cap de llista d’Unides Podem al Congrés de Diputats per la circumscripció de València, Hèctor Illueca, que ha lamentat que les noves eleccions "hagen donat ales a l’extrema dreta", a qui ha considerat "la gran beneficiada" dels comicis.

"Seriós avís al Consell"

En clau més valenciana s'ha expressat la líder del PP, Isabel Bonig, que ha destacat que els partits que sustenten a l'actual Consell han perdut aquestes eleccions al País Valencià. Per a Bonig, aquesta dada suposa "un seriós avís per a Puig, Oltra i Dalmau, a tot el Botànic, perquè els valencians no volen les seues polítiques. El bloc de centre dreta ha guanyat les eleccions”, ha afirmat.

Bonig ha defensat que el Partit Popular lidera l'oposició a l'actual govern valencià. "Som l'única alternativa i continuarem lluitant per la singularitat d'aquesta terra en un projecte nacional que és Espanya. No permetrem el procés de catalanització de la societat valenciana i ho farem als carrers i en els tribunals", ha conclòs Bonig.

Gairebé amb les mateixes paraules que la líder del PP s'ha expressat el cap de llista de Vox per la circumscripció de València, Ignacio Gil Lázaro, que ha afirmat que el seu partit "exigirà a Oltra, Ribó [alcalde de València] i Baldoví lleialtat a la identitat valenciana i espanyola".

Finalment, la candidata de Ciutadans, Maria Muñoz, s'ha limitat a refermar el seu compromís en la "defensa en el Congrés dels interessos de la Comunitat Valenciana". "Hui més que mai un projecte moderat i de centre és necessari”, ha emfatitzat.