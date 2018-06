El PSPV dubta que la detenció del president de la Diputació de València sigui només per uns contractes irregulars

El vicesecretari general del PSPV, Manolo Mata, ha assegurat avui que li "costa creure" que "per uns contractes irregulars" s'hagi posat en marxa un operatiu com el que ha servit per detenir el president de la Diputació de València i portaveu d'aquest partit, Jorge Rodríguez, i que "ha de ser una altra cosa", encara que ha demanat "prudència".

En declaracions a Efe, Mata ha reconegut la seva "sorpresa" per la detenció de Rodríguez i d'almenys dues persones més, i ha insistit que detenir algú "per haver fet contractes d'alta direcció" li sembla "insòlit".

"Fer uns contractes malament en una empresa pública no està bé, però no és corrupció. La detenció i els escorcolls de domicilis són una mesura molt extrema i ha de ser una altra cosa. El que diuen no m'ho puc creure. Et puc fer un contracte per a una empresa sense concurs públic, pot ser irregular, pot ser prevaricació, però la gent no va a la presó per això, la inhabiliten, però no és una raó suficient per escorcollar habitatges perquè, ¿què busquen als domicilis?", s'ha preguntat.