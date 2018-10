El PSPV i la UGT no acudiran a la manifestació del Nou d'Octubre

El PSPV i la UGT han confirmat avui que no assistiran a la manifestació del Nou d'Octubre, que aquest any tindrà el lema "Guanyem les llibertats. Fem país". Així ho ha confirmat aquest matí el sindicat mitjançant el seu secretari general, i aquesta tarda els socialistes a través de l'agència Efe. Ismael Sáez, líder de la UGT al País Valencià, ha afirmat que el sindicat només participarà en els actes institucionals i deixarà de banda altres que –"no sé si amb justícia o no", ha dit– són acusats "de sectaris".

La decisió de les dues formacions arriba després de llargues negociacions perquè els partits, sindicats i entitats progressistes i valencianistes agrupades en la Comissió 9 d'Octubre se sumessin a l'acte institucional de la processó cívica que té lloc al matí i no convoquessin la històrica mobilització. Aquesta decisió va ser finalment rebutjada en favor de mantenir la manifestació de la tarda, on, com és habitual, sí que participaran, entre d'altres, Compromís, Podem, EUPV, ERPV, CCOO, Intersindical, Acció Cultural del País Valencià i Escola Valenciana.