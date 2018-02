El PSPV detecta 169 noves altes abans de les primàries comarcals i locals de diumenge

El comitè de garanties del PSPV es reunirà aquest dissabte per abordar la situació generada de cara a les primàries comarcals i locals que se celebren diumenge després d'haver detectat 169 integrants nous del cens mitjançant la figura de l''afiliat directe', uns militants que s'han inscrit per internet i que ara han passat a formar part d'una agrupació per poder votar. Aquest afiliat disposa d'una quota inferior a la del militant ordinari i la seva figura va ser impulsada pel secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, amb l'oposició d'algunes federacions com la valenciana.

L'avís el van van donar les agrupacions locals quan van detectar a través del portal d'agrupacions que figuraven noves persones al cens. Segons indiquen els estatuts del partit, el registre d'afiliats amb dret a vot va quedar tancat abans del congrés federal en el qual es va triar Pedro Sánchez com a secretari general del PSOE, i és aquest cens el que regeix per a la resta de convocatòries: estatal, provincial, comarcal i local. És per això que els socialistes valencians van avisar la direcció del PSOE d'aquest fet. En un primer moment no hi va haver resposta, i posteriorment, Ferraz va indicar que aquestes persones sí que tenien dret a vot.

"Incorporacions en llocs estratègics"

En total, s'han detectat 169 'afiliats directes', que han passat a pertànyer a agrupacions concretes, 112 a la província de València, 50 a la d'Alacant i set a la de Castelló. Les mateixes fonts han precisat que el fet que aquestes persones passin a formar part del cens de votants per a les primàries de diumenge suposa una alteració d'aquest cens. També han destacat que aquestes incorporacions s'han produït en "llocs molt estratègics", com la ciutat de València, amb 55 nous integrants de les llistes. A la reunió del comitè s'intentarà donar una solució a la situació per garantir la transparència i la "pau" durant la jornada de diumenge.

Possible nou enfrontament entre Puig i Sánchez

Aquest nou episodi podria reflectir un nou enfrontament entre la direcció del PSPV, que encapçala Ximo Puig, i la federal, que lidera Pedro Sánchez junt al també valencià i secretari d'organització José Luis Ábalos. En aquesta línia, cal destacar la disputa entre la vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, pròxima a Puig, i la regidora Maite Girau, pròxima a Ábalos, per la qual cosa els nous 55 afiliats podrien ser determinants, ja que en les primàries autonòmiques el president de la Generalitat Valenciana es va imposar a l'alcalde de Burjassot (l'Horta), Rafa García, per 529 a 454 vots, és a dir, amb una diferència de 75 sufragis.