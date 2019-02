El PSPV torna a rebutjar la creació d'una candidatura conjunta amb Compromís i Podem per al Senat

Era una decisió cantada i la direcció del PSOE s'ha mantingut en el guió establert per Pedro Sánchez el 2016. El PSPV no concorrerà amb Compromís i Podem al Senat. Així ho ha confirmat la subsecretària general de la formació, Adriana Lastra, que ha remarcat que els socialistes es presentaran amb les seves sigles. "Som un partit amb 140 anys d'història i ens presentem a tot Espanya com el PSOE", ha subratllat.

La declaració de Lastra s'ha produït en resposta a l'oferiment fet per la coportaveu de Compromís i coordinadora nacional del Bloc Nacionalista Valencià, el principal partit de la coalició, Àgueda Micó, que divendres, i només minuts després que Pedro Sánchez, anunciés la convocatòria d'eleccions al Congrés i al Senat per al 28 d'abril , va convidar PSPV i Podem, els seus socis al govern valencià, a crear una candidatura conjunta per a la cambra alta per "defensar l'agenda valenciana".

Compromís recupera la proposta de crear una candidatura amb PSPV i Podem per al Senat

Amb més o menys sorpresa, l'encarregat de valorar la decisió del PSOE ha estat el portaveu de Compromís al Congrés, Joan Balvoví, que ha lamentat que com a conseqüència del model electoral de la cambra alta el PP aconsegueixi el 75% dels senadors valencians malgrat sumar menys del 35% dels vots.

Tampoc al Congrés

La que també s'ha tancat és la porta a la presentació d'una candidatura conjunta al Congrés de Diputats de Compromís, Podem i Esquerra Unida, tal com es va produir el 2016. En aquesta ocasió, la formació que ha rebutjat la candidatura conjunta ha estat Compromís. De fet, la decisió ja estava presa des de fa mesos, i així ho sabien els dirigents de Podem i Esquerra Unida, que aquests dies han lamentat la negativa de la formació que lidera Mónica Oltra.