"Que li trenquen les cames", l'amenaça d'un comandant de la Guàrdia Civil a una alcaldessa al País Valencià

Compromís ha demanat la compareixença al Congrés de Diputats de la directora general de la Guàrdia Civil, María Gámez, per les "amenaces i desqualificacions masclistes" que hauria llançat el comandant de la caserna de la Guàrdia Civil de Paiporta (Horta), Eduardo Aranda, contra l'alcaldessa d’aquest municipi, Isabel Martín. En concret, Aranda, en una reunió privada amb una dotzena de persones –entre les quals hi havia altres comandaments del cos– que va tenir lloc el juny del 2018, després de la mort d'un noi en una celebració taurina, hauria reconegut que va demanar que "li trenquen les cames a l'alcaldessa" però que ningú li va fer cas.

La informació l’ha revelat Eldiario.es, que ha publicat uns quants àudios en què es pot sentir presumptament el cap de la caserna de Paiporta: "Per una vegada que teníem l'oportunitat d'haver-li trencat la cara... Calia haver entrat a l'Ajuntament i haver-li trencat la cara. No sé per què a vegades dic les coses i no se'm fa cas".

Compromís ha recordat que aquest mateix comandant ja va ser suspès tres mesos el 2019 per vexacions contra l'alcaldessa en reunions privades amb altres comandaments i guàrdies. "Me la menjarà tota", hauria dit, entre més frases greus i amenaces.

Martín demana que s'aparti el comandant

Isabel Martín ha explicat als mitjans de comunicació que els enregistraments publicats invaliden el comandant per continuar ni un minut més al capdavant de la caserna: "Demane l'empara de la delegada del govern espanyol al País Valencià, de la directora general de la Guàrdia Civil i del ministre de l'Interior perquè prenguen les mesures corresponents i aparten aquesta persona del servei actiu".

"La Fiscalia ha d'actuar d'ofici per protegir-me dels seus atacs i depurar les responsabilitats judicials derivades d'eixes manifestacions tan greus. A més, és indispensable que s'acceleren les investigacions en marxa per aclarir l'assetjament a què està sotmetent els seus subordinats de la caserna", ha demanat l'alcaldessa de Paiporta.

Martín ha lamentat que una persona que té la missió de preservar la seguretat de milers de persones, i amb tants agents armats sota la seva responsabilitat, mantingui aquesta actitud masclista i amenaçadora respecte a un càrrec públic pel simple fet de ser dona.