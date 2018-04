El País Valencià i Múrcia s'alien per reclamar més finançament, infraestructures i aigua

El País Valencià i la Regió de Múrcia s'han compromès avui a sumar esforços contra el "greuge" que asseguren que pateixen els dos territoris en matèria de finançament autonòmic, aigua i infraestructures. Així ho han manifestat després d'una reunió a Alacant els presidents valencià, el socialista Ximo Puig, i murcià, el popular Fernando López Miras, que han destacat el "nou camí de col·laboració" iniciat pels dos territoris, més enllà de les diferències que puguin tenir pel signe polític de cada govern.

Ximo Puig ha emfatitzat que si el País Valencià i la Regió de Múrcia disposessin d'un finançament "adequat" tindrien un creixement superior al 4%, i ha reclamat que el nou sistema de finançament aposti per l'entesa entre els territoris per "acabar amb la injustícia d'anteriors models". El cap de la Generalitat Valenciana també ha defensat que els deutes valencià i murcià no estan originats en els últims anys per una "mala gestió", sinó per una manca dels recursos "suficients". "Amb els mateixos diners que la mitjana, hauríem complert", ha assegurat el president valencià.

En paraules del murcià López Miras, els dos territoris estan "discriminats" des del 2009, any des del qual es "pateix la injustícia d'un sistema de finançament" que és "injust i insolidari", i que, en el cas de la Regió de Múrcia, representaria rebre cada any 250 milions d'euros menys que la mitjana, amb només una autonomia més mal finançada, que ha dit que és precisament la valenciana. López Miras també ha assegurat que el 80% del deute de l'administració que dirigeix és "conseqüència d'aquest sistema de finançament".

"Aigua suficient però mal distribuïda"

L'aigua ha sigut la segona matèria que més temps ha ocupat en la cimera entre Puig i López Miras, àmbit en què el president valencià ha defensat que les dues autonomies "no malbaraten" recursos. És per això que Puig ha demanat "un esforç en infraestructures i solidaritat entre comunitats".

En aquest apartat, el president murcià ha subratllat que l'aigua és una de les "eines" fonamentals per al desenvolupament de la seva autonomia, i ha destacat que el sector agroalimentari del seu territori utilitza el 3% de l'aigua disponible per generar el 20% de les exportacions espanyoles de fruita i hortalisses. López Miras ha reclamat un Pacte Nacional de l'Aigua basat en "la solidaritat", ja que creu que "avui a Espanya hi ha aigua suficient per abastir tots els espanyols: per beure, per a les indústries i per als cultius, però el que passa és que està mal distribuïda".

La competitivitat de l'economia depèn del corredor mediterrani

Les deficiències en infraestructures han sigut la tercera matèria de consens entre els dos governs, especialment pel que fa a la petició de construcció del corredor mediterrani. Els dos dirigents han destacat que la competitivitat de les seves economies depèn de la plataforma ferroviària. "És una infraestructura cabdal per al creixement de tot el país i per articular la Mediterrània", ha defensat Puig, en plena sintonia amb el seu homòleg murcià.