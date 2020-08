L'atur va baixar al juliol un 4,77% al País Valencià, que acumula 435.014 desocupats

L'atur registrat al País Valencià va disminuir al juliol en 21.782 persones, cosa que suposa una reducció del 4,77% respecte al mes de juny. Aquest descens permet rebaixar la xifra total de desocupats fins a 435.014. Per contra, en termes interanuals, l’atur va augmentar en 83.045 persones, un 23,59% més.

Tot i ser el quart territori en població, el País Valencià va ser la segona comunitat autònoma amb un major descens de la desocupació, només per darrere d'Andalusia (21.901 aturats menys) i per davant de Catalunya (15.670) i Castella i Lleó (10.158).

En termes absoluts, l’atur va baixar sobretot a la demarcació d’Alacant, amb 9.294 persones (5,01%), seguida de la de València, amb 8.894 (4%), i la de Castelló, amb 3.594 ( 7,34%). En termes interanuals, la desocupació també ha crescut més a la demarcació d'Alacant, un 26,61% i 37.048 aturats més, seguida de la de Castelló, un 22,16% i 8.229 nous desocupats, i la de València, amb un 21,51% i 37.768. Una altra dada rellevant és que dels 435.014 aturats registrats al País Valencià 254.686 són dones i 40.501 són menors de 25 anys.

Per activitats econòmiques, on més ocupació s'ha creat en l'últim mes ha sigut en el sector serveis (12.434), seguit del col·lectiu sense ocupació anterior (7.350), la indústria (1.915) i la construcció (546), mentre que en el sector agrícola s'han destruït 463 llocs de treball. El resultat és que el major volum d'aturats (296.719) es concentra en el sector serveis, seguit de l'industrial, amb 54.762, el de la construcció, amb 32.853, l’agrari i ramader, amb 16.754, i el col·lectiu d'aturats sense ocupació anterior, amb 33.926.

Respecte als contractes, al juliol se'n van formalitzar 152.740, cosa que en suposa 50.665 més que al juny (49,64% més). Amb tot, són 59.462 menys que al juliol del 2019 (un 28,02% menys). Dels nous contractes, 13.838 van ser indefinits i 138.902 de caràcter temporal. Els 13.838 contractes indefinits suposen 2.575 més que al juny (un 22,86% més) però 3.670 menys que el juliol de l'any passat (un 20,96%). Per la seva banda, els temporals han pujat en 48.090, el 52,96%, i han baixat respecte al juliol del 2019 en 55.792, el 28,66%. En total, el nombre de contractes acumulats ascendeix a 823.121, dels quals el 88,91% són temporals (731.875) i l'11,09% indefinits (91.246).

CCOO denuncia la "precarietat estructural"

Després de conèixer les dades, el secretari autonòmic d'Ocupació, Enric Nomdedéu, ha explicat que la reducció de la desocupació registrada al juliol està vinculada a la reactivació de la campanya d'estiu i a la recuperació de "certa normalitat", que és generalitzada i assoleix tots els sectors excepte l'agricultura.

Per la seva banda, la Confederació Empresarial Valenciana ha insistit en la necessitat de posar en marxa mesures fiscals, laborals i sectorials, així com reformes que millorin la productivitat i competitivitat i apostin per la digitalització, la producció sostenible, la innovació i la internacionalització.

Des de Comissions Obreres han defensat que la reducció de l'atur continua produint-se "a costa de la precarietat estructural" i han insistit en la necessitat d’apostar per una recuperació econòmica i social "justa" i per la creació d'ocupació estable. Més optimistes s’han mostrat des d’UGT, que han destacat que les dades del juliol apunten al canvi de tendència que es va iniciar al maig.