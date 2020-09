El País Valencià suma 707 contagis i reforça l'atenció primària

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha comunicat que al País Valencià s'han registrat 707 contagis en les últimes 24 hores. Això suposa un lleuger increment respecte d'ahir, quan es van detectar 658 nous positius.

També s'han notificat vuit víctimes mortals, una xifra que torna a reduir-se respecte de la jornada anterior, quan es van notificar 14 morts. En aquesta ocasió, cap de les morts han ocorregut a les residències. Als hospitals valencians continuen ingressades 463 persones (-12), 72 en UCI (-3), mentre que 688 pacients han rebut l'altra hospitalària.

En les últimes 24 hores s'han detectat 32 nous brots, el més nombrós a Castelló de la Plana amb 16 contagiats d'origen laboral. Malgrat això, la consellera ha destacat que el 90% dels brots detectats avui són "de petita entitat", és a dir, grups de menys de deu persones, i que el 95% d'aquests focus es donen en l'àmbit comunitari, la majoria d'origen social.

Actualment hi ha casos positius en 44 residències de persones grans, en vuit residències per a persones amb diversitat funcional i en tres centres de menors. En la jornada d'avui no s'ha registrat cap contagi entre els usuaris d'aquests centres, tot i que sí que s'han detectat dos positius entre els treballadors.

Barceló, a més, ha destacat que la taxa d'incidència acumulada se situa en 49,37 casos per cada 100.000 habitants al País Valencià. "Tenim la taxa d'incidència més baixa de tot el país, però això no significa res", ha subratllat.

Reforços per a l'atenció primària

La responsable del departament de Sanitat, Ana Barceló, ha anunciat que es contractaran 410 nous professionals per reforçar l'atenció primària i els laboratoris de la sanitat valenciana. Concretament, s'incorporaran 241 auxiliars administratius que reforçaran l'Atenció Primària i 50 nous llocs d'especialistes en documentació sanitària. També es comptarà amb 113 llocs destinats a laboratoris de microbiologia: 10 facultatius i 97 tècnics d'especialistes en laboratori, més 6 nous auxiliars administratius.

A més, com ja va anunciar el president valencià al discurs del debat de política general, Sanitat prorrogarà per un període de sis mesos els contractes que finalitzen al mes de novembre, que són 7.410. Segons ha explicat Barceló, per portar a terme aquesta mesura el departament hi destinarà 22 milions d'euros al mes.

La consellera ha comunicat que "es prorrogaran durant 21 dies més les mesures de prevenció enfront del coronavirus adoptades el mes d'agost passat per a tota la Comunitat Valenciana, unes mesures que van ser consensuades per a tot Espanya en el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut". Aquesta pròrroga s'iniciarà dilluns i afecta diferents àmbits socials com ara l'oci nocturn, l'hostaleria, la celebració de diferents esdeveniments i el consum de tabac al carrer.

Segons ha indicat Barceló: "Es tracta d'unes mesures que estan mostrant la seva efectivitat en la contenció del virus, per la qual cosa és important que continuem treballant en aquesta línia, per evitar contagis, frenar els possibles brots i controlar la pandèmia".