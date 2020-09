Continuen creixent els contagis al País Valencià: 714 nous positius i 38 brots

Les xifres de la crisi sanitària continuen augmentant al País Valencià. La conselleria de Sanitat ha notificat 714 nous positius confirmats per prova PCR en les últimes 24 hores. Aquestes dades suposen un increment de 173 persones respecte d'ahir, quan es van notificar 541 positius, i la quantitat total d'afectats creix fins a les 26.746 persones.

Els brots també han augmentat significativament. Se n'han registrat 38 de nous, 16 dels quals a la ciutat de València. Cal destacar que cap dels brots superen la desena de positius, excepte un d'àmbit laboral originat a Bunyol (Foia de Bunyol) amb 11 contagis.

A més, les víctimes mortals també han experimentat un repunt: vuit en l'última jornada. Això suposa cinc defuncions més que ahir i el total de defuncions al País Valencià ascendeix a 1.529 persones.

Mentrestant, als hospitals valencians hi ha, actualment, 413 persones ingressades (+38), 59 de les quals a l'UCI (+8). La dada més esperançadora són les noves altes: 786 en les últimes 24 hores, és a dir, 224 més que en l'última jornada. D'aquesta manera, 28.118 persones s'han curat al País Valencià des de l'inici de la pandèmia. I hi ha actius 5.838 casos, la qual cosa suposa un 16,45% del total de positius.

Hi ha almenys algun cas positiu en 40 residències de persones grans, en sis centres de persones amb diversitat funcional i en dos centres de menors, segons Sanitat, tot i que no ha especificat quants positius hi ha en cada espai. S'han notificat sis nous positius entre els residents, i cinc entre els treballadors dels geriàtrics.

Una residència de Torrent, sota sospita

Preocupa la situació en una residència de persones gran a Torrent (l'Horta) amb tots els seus usuaris contagiats, segons Europa Press. Són un total de 44 persones entre residents i treballadors. El govern valencià, després de visitar el centre, va decidir iniciar una investigació per establir si s'havien produït incompliments de la normativa que poguessin derivar en sanció.

Es tracta d'una residència de titularitat privada on es va detectar un brot iniciat per un dels professionals del centre. Des d'Igualtat han indicat que, una vegada va ser notificat, "s'ha estat fent seguiment per part de la comissió de recursos sociosanitaris en la qual hi ha els dos departaments", ha concretat Igualtat.

Finalment, aquest matí, la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, ha assenyalat que aquest centre no complia amb les mesures d'aïllament corresponents. Oltra assegura que en els informes tècnics dels sanitaris "queda patent que no es complia la mesura de reservar el 10% de les seves places per a l'aïllament".

La consellera ha indicat que "aquest podria ser un de factor que haja determinat aquest contagi massiu". En aquest sentit, ha expressat que quan es resolgui l'expedient informatiu es coneixeran més detalls del que ha passat.