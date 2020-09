El País Valencià registra la xifra més alta de la pandèmia: 960 positius en un dia

960 nous contagis en un sol dia. Aquesta és la xifra registrada aquest divendres al País Valencià, la més alta d'ençà que va començar la crisi sanitària. Concretament, suposen 307 més que l'última jornada, i la dada total de positius ja és de 30.906 persones.

També s'han incrementat notablement les defuncions: nou en les últimes 24 hores. Cal recordar que ahir es van notificar quatre víctimes mortals i ja sumen 1.556 al País Valencià durant la pandèmia. Al seu torn, s'han comunicat 25 nous brots, els més nombrosos dels quals són dos detectats a la ciutat de València amb 11 i 12 membres cada un i un altre a Castelló de la Plana amb 11, tots ells d'origen laboral.

Segons la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, s'han donat 885 altes i la xifra total de persones curades des de l'inici de la pandèmia se situa en 31.752. Pel que fa als hospitals valencians, actualment hi ha 464 persones ingressades (-5), 72 de les quals a l'UCI (+1). En aquests moments, per tant, hi ha actius 6.506 casos, un 16,34% del total de positius.

La situació a les residències continua sent preocupant. Segons informa el departament d'Ana Barceló, hi ha almenys algun cas positiu en 55 residències de gent gran. Malgrat tot, la conselleria continua sense oferir les dades concretes de quants contagis hi ha en cada un dels centres. També s'han detectat positius a nou centres de persones amb diversitat funcional i a cinc centres de menors. Sanitat ha notificat cinc nous positius entre els residents i sis entre els treballadors. De fet, actualment es troben sota vigilància activa de control sanitari set residències al País Valencià.