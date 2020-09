Disminueixen els contagis fins als 540 nous positius al País Valencià

El País Valencià ha notificat en les últimes 24 hores 540 nous contagis de coronavirus, és a dir, 141 menys que la jornada anterior, quan se'n van registrar 681. Actualment la xifra total de positius és de 34.413. Cal recordar que avui s'han superat el milió de proves PCR i de tests ràpids des de l'inici de la pandèmia.

Si més no, els brots continuen sent bastant nombrosos, i en aquesta jornada se n'han detectat 30 de nous. En destaquen els d'alguns municipis com ara Alzira (Ribera Alta), on s'han detectat tres brots d'origen social que afecten 17 persones, o Carlet (Ribera Alta), on hi ha set nous brots també d'origen social que afecten 46 persones.

Precisament en aquest municipi riberenc la conselleria de Sanitat va ordenar el tancament del Centre de Dia i va restringir les visites i les sortides a les dues residències de la localitat, una de les quals és la residència pública més gran del País Valencià. A més, ahir el consistori va reforçar aquestes mesures amb el tancament dels parcs i jardins, i la suspensió actes públics, culturals, esportius o d'oci fins a l'1 d'octubre.

Les defuncions també han experimentat una davallada respecte d'ahir, quan es van notificar nou morts, davant les dues registrades avui. Malgrat tot, continuen afectant els usuaris de les residències. En aquesta ocasió, una de les víctimes correspon a aquests centres. Amb aquesta nova actualització ja han mort 1.584 persones al País Valencià d'ençà que va començar la pandèmia.

Es mantenen les xifres als hospitals i les residències

Els hospitals valencians tenen ara com ara 484 persones ingressades (+2), 68 de les quals a l'UCI (sense variació), unes xifres que es mantenen constants en els últims dies. Al seu torn, en les últimes 24 hores 777 pacients han rebut l'alta i ja s'han curat 35.905 persones. D'aquesta manera, hi ha actius 6.000 casos, un 13,80% del total de positius.

Segons les dades de la conselleria de Sanitat, actualment hi ha algun cas positiu en 51 residències de persones grans, en 11 centres de persones amb diversitat funcional i en tres centres de menors. Entre els residents s'ha detectat una víctima mortal i 16 nous positius, mentre que entre els treballadors d'aquests centres hi ha 22 nous contagis.

Sanitat aixeca el confinament a Benigànim

El departament que dirigeix Ana Barceló ha aixecat les mesures excepcionals adoptades l'1 de setembre al municipi valencià de Benigànim (Vall d'Albaida). Aquesta nova situació serà efectiva a partir de dimarts vinent, 22 de setembre, i ha sigut possible gràcies a la millora de les dades epidemiològiques.

Aquestes mesures obligaven al confinament perimetral de la població, tot i que permetia la circulació de persones residents dins del municipi; establien fins a un màxim de 10 persones en reunions de caràcter social o familiar, i els actes de culte havien de fer-se amb aforament màxim de fins a un terç de la capacitat d'aquests llocs.

"Ha estat molt important la col·laboració de tota la població de Benigànim per a evitar la propagació del virus i protegir així la salut de tots els veïns i veïnes. Per tant, continuem apel·lant a aquesta responsabilitat i col·laboració per a evitar un altre repunt en el diagnòstic de casos", ha assenyalat la consellera Barceló.