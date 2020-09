El País Valencià experimenta una lleu frenada en l'augment en contagis, amb 653 positius

651x366 Diversos treballadors conversant amb un intern de la residència DomusVi de Llíria (València), on han aparegut unes imatges, pel que sembla gravades per una empleada del centre, en les quals s'observen suposats casos de maltractament. EFE / Biel Aliño Diversos treballadors conversant amb un intern de la residència DomusVi de Llíria (València), on han aparegut unes imatges, pel que sembla gravades per una empleada del centre, en les quals s'observen suposats casos de maltractament. EFE / Biel Aliño