502 contagis i set morts al País Valencià durant el cap de setmana

651x366 Primer dia de classe per a 794.243 alumnes i 4.374 professors de 1.425 centres públics i 420 concertats del País Valencià en un "excepcional" inici de curs, marcat per les mesures sanitàries que imposa la pandèmia de coronavirus i la incertesa del seu impacte i evolució. En la imatge, l'entrada al CEIP Santa Teresa de València. EFE/ Juan Carlos Cárdenas POOL Primer dia de classe per a 794.243 alumnes i 4.374 professors de 1.425 centres públics i 420 concertats del País Valencià en un "excepcional" inici de curs, marcat per les mesures sanitàries que imposa la pandèmia de coronavirus i la incertesa del seu impacte i evolució. En la imatge, l'entrada al CEIP Santa Teresa de València. EFE/ Juan Carlos Cárdenas POOL