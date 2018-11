El País Valencià s'ofereix a acollir els 12 migrants rescatats per un pesquer a la costa de Líbia

El govern valencià ha ofert els seus ports per acollir els 12 migrants rescatats fa cinc dies pel pesquer de Santa Pola 'Nuestra Madre Loreto' quan treballava davant la costa de Líbia pescant marisc per la campanya de Nadal. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha confirmat aquest migdia la proposta i ha reclamat al govern espanyol que autoritzi que el pesquer torni al País Valencià perquè enviar els migrants a Líbia és "tornar-los a una mort segura".

Per fer possible l'acollida, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha avançat que la ciutat s'oferirà formalment per acollir els ciutadans rescatats, en una actuació que ha qualificat de "deure ètic i humà amb les persones que arrisquen la seva vida fugint del terror, la guerra i la misèria".

Borrell desconeix si Líbia se’n farà càrrec

Menys aclaridores per als migrants rescatats han sigut les paraules del ministre d'Afers Estrangers, Josep Borrell, que ha assegurat que desconeix si Líbia es farà càrrec dels migrants i ha defensat que la situació de l'embarcació no és d'emergència.

El posicionament del govern espanyol no ha estat ben rebut pel Defensor del Poble en funcions, Francisco Fernández Marugán, que ha iniciat una actuació d'ofici davant del ministeri d'Afers Exteriors perquè estudiï permetre el desembarcament a Espanya, per qüestions humanitàries.

"La negativa dels que tenen l'obligació legal de permetre el desembarcament d'aquests nàufrags [Itàlia i Malta] posa la tripulació espanyola d'aquest pesquer en una situació límit, des del punt de vista de la seva seguretat i dels drets humans", ha defensat Fernández Marugán.

Amb l'única ajuda de l''Open Arms'

Els 12 migrants rescatats són egipcis, sudanesos, somalis, nigerians i senegalesos, tots homes d'entre 16 i 39 anys, i van trobar la nau valenciana dijous a la nit mentre anaven a bord d'una pastera fugint d'una patrullera dels guardacostes libis. Tant Malta com Itàlia els han negat un port per desembarcar i les autoritats espanyoles es limiten a dir que estan buscant una solució. L'única ajuda que ha rebut el pesquer és l'assistència dels equips mèdics de l''Open Arms', el vaixell de rescat humanitari de l'ONG badalonina, que ahir es va haver retirar a la costa de Tunísia per protegir-se d'un temporal.