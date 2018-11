L'episodi de pluges fortes al País Valencià provoca les primeres inundacions d'habitatges i la suspensió de classes

L'episodi de pluges fortes al País Valencià s'ha concentrat aquest divendres de matinada a la comarca de la Ribera Alta i, de nou, a la Safor. Una de les localitats més afectades és Alzira, on des de dijous ja acumulen 277 litres per metre quadrat, dels quals 102 han caigut aquesta matinada entre les dues i les tres, cosa que ha provocat el desbordament del barranc de la Murta, que ha arribat a baixar amb quatre metres d'aigua, i la inundació dels barris més baixos de la ciutat, com les Basses, on s'han acumulat 50 centímetres d'aigua en alguns habitatges. Les precipitacions també han sigut contundents a Algemesí, on han caigut 187 litres. Com a conseqüència de les fortes precipitacions, la CV-505, la carretera d'Albalat, està tallada parcialment. També ho està la CV-50, al seu pas per Alzira.

A la comarca de la Safor, durant les últimes hores a Benifairó de la Valldigna s'han registrat 252 litres per metre quadrat, a Tavernes de la Valldigna 221, que han provocat el desbordament del riu Vaca, i a Xeraco, 157. Pel que fa a les quantitats acumulades des que va començar l'episodi, Barx ha arreplegat 486 litres per metre quadrat, Ador 333 i Ròtova 320.

La previsió manté l'avís vermell a les comarques de la Ribera Alta, la Ribera Baixa i la Safor, i l'avís taronja al sud de València i el litoral nord d'Alacant, on s'han suspès les classes en moltes localitats per evitar els desplaçaments fins als centres educatius. A hores d'ara ja hi ha 18.500 alumnes sense escola en 18 municipis de la Ribera Alta i la Safor, però la xifra s'incrementa cada hora.