El País Valencià prohibeix els locals d'apostes a menys de 850 metres dels centres escolars

El ple de les Corts Valencianes ha aprovat aquest dijous la llei de regulació del joc i de prevenció de la ludopatia, que estableix, entre altres mesures, les distàncies mínimes que hi ha d'haver entre els locals de joc i els centres escolars. La norma ha rebut el suport del PSPV, Compromís i Unides Podem, el vot en contra del Partit Popular i Ciutadans i l'abstenció de Vox.

La nova llei autonòmica, que substitueix la vigent des del 1988, estableix que els salons de joc i els locals d'apostes no es podran instal·lar a menys de 850 metres dels centres escolars i que hi haurà d'haver una distància mínima de 500 metres entre aquests establiments.

A més, les màquines escurabutxaques hauran de disposar d'un sistema d'activació per control remot, com el de les màquines de tabac. El seu objectiu és evitar l'accés al joc de menors d'edat i d'inscrits en el registre de persones excloses d'accés al joc. A més, mentre no s'utilitzin no emetran estímuls sonors ni visuals o lumínics.

De la mateixa manera, s'estableix una moratòria de cinc anys durant els quals no s’aprovaran noves autoritzacions de les llicències de màquines escurabutxaques ni es renovaran les existents. En la mateixa línia, també es prohibiran les màquines d’apostes als bars.

A més, en cas que algun local de joc, casino o establiment similar incompleixi la normativa, s'enfrontarà a multes superiors a 6.000 euros i a la suspensió temporal de les seves llicències. La recaptació d’aquestes sancions anirà destinada a programes de lluita contra la ludopatia.

Finalment, la llei restringeix la comunicació publicitària, la promoció de les cases d'apostes i els patrocinis del joc en l'àmbit de les competències de la Generalitat i exigirà major control d’accés als establiments per impedir que hi entrin menors d’edat.