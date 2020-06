El País Valencià no sol·licitarà passar a la fase 3 dilluns per garantir "la seguretat" i atraure els turistes

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat aquest dimarts que el govern valencià no sol·licitarà al ministeri de Sanitat passar a la fase 3 del pla de desescalada la setmana vinent, en una mesura que ha defensat que està fonamentada en "la prudència i la seguretat".

Puig ha afirmat que, tot i que els indicadors assenyalen que l'evolució de la pandèmia és "molt positiva", l'executiu prefereix que el País Valencià es mantingui en la fase 2 dues setmanes com estava previst inicialment. "Quan la Comunitat Valenciana passe a fase 3 ho farà amb totes les garanties i la possibilitat d'oferir una seguretat sanitària, que és un actiu fonamental per a la reactivació", ha defensat el cap del Consell.

Amb aquesta decisió, la Generalitat repeteix la mesura posada en marxa ara fa dues setmanes, quan també va rebutjar demanar passar a la fase 2, tot i que 10 dels seus 24 departaments sanitaris ja acumulaven dues setmanes en la fase 1. Aleshores el Consell va decidir que tot el País Valencià avancés al mateix ritme i la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, va vincular la decisió a la "prudència" davant l'existència d'un repunt en la taxa de reproducció del virus, que va assolir l'1,1. Aquest dimarts Barceló ha negat que es repeteixi la situació i ha informat que l'índex es troba ara al 0,75.

Guanyar credibilitat per atraure els turistes

En la mateixa línia, Puig ha defensat que l'objectiu del govern valencià és guanyar credibilitat i generar una imatge de "rigor" que faciliti la reactivació econòmica, especialment pel que fa a l'arribada de turistes aquest estiu. "Volem fomentar un Mediterrani viu i segur que puga atendre els visitants amb la major seguretat possible", ha insistit el president de la Generalitat Valenciana.

Tot i no sol·licitar passar a la fase 3, Puig també ha avançat que el Consell demanarà al ministeri de Sanitat que la setmana vinent es permeti la mobilitat interprovincial per anar a una segona residència. El president valencià ha defensat accelerar com més millor "la desfronterització provincial" i que "la unitat territorial siga la Comunitat Valenciana al més prompte possible".

Tercer dia consecutiu sense morts

El País Valencià no ha registrat cap defunció per coronavirus en les últimes 24 hores. Aquest dimarts és el tercer dia consecutiu sense morts per la pandèmia. A més, només s'han comptabilitzat deu nous contagis confirmats amb proves PCR. El total de positius des que va començar la pandèmia ja arriba a 11.238. La xifra total de defuncions es manté en 1.432 persones.