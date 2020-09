Nou repunt al País Valencià amb 905 positius i tres víctimes mortals en residències

Els contagis pugen de nou al País Valencià. La conselleria de Sanitat ha notificat aquest dimarts 905 nous positius, una xifra que suposa un considerable increment respecte a la jornada d'ahir, quan se'n van registrar 377. Amb aquesta nova actualització, la xifra total de positius creix fins a les 32.644 persones.

Sanitat ha informat de tres noves defuncions que han ocorregut en residències de persones grans. D'aquesta manera, hi ha hagut 1.564 víctimes mortals d'ençà que va començar la pandèmia al País Valencià. La conselleria ha informat també de 24 nous brots, quatre dels quals superen la desena de contagiats. És el cas d'Ontinyent (Vall d'Albaida) i Canals (la Costera), amb un brot de 12 persones cadascun; un altre a Aiora (la Vall de Cofrents-Aiora), amb 11 positius, i un més a Manises, amb 10, tots d'origen social.

Als hospitals valencians continuen ingressades 502 persones (+0), de les quals 68 són a l'UCI (-11). La dada més positiva de la jornada són les 660 altes que s'han donat en les últimes 24 hores i que situen en 33.626 les persones curades. Amb aquesta nova actualització, hi ha actius 7.064 casos, un 16,98% del total de positius.

Segons les dades del departament que dirigeix Ana Barceló, actualment hi ha algun cas positiu en 57 residències de persones grans, en 13 centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. A més, s'han registrat 22 nous positius entre els treballadors d'aquests centres i 24 contagis entre els residents, a banda de les tres víctimes mortals. La conselleria manté sota vigilància activa de control sanitari set residències al País Valencià.

Set dies més de confinament de Benigànim

El jutjat contenciós administratiu número 5 de València ha ratificat la resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, per la qual es prorroguen per set dies les mesures excepcionals adoptades per al municipi de Benigànim (Vall d'Albaida). Aquesta decisió s'ha pres "a conseqüència de la situació de crisi sanitària ocasionada pel covid-19 i després d'analitzar els informes epidemiològics sobre la incidència del virus", han assenyalat.