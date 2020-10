El País Valencià acumula 39,47 casos per cada 100.000 habitants, la taxa més baixa de l'Estat

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que el País Valencià compta amb la incidència acumulada més baixa de tot l’Estat durant els últims set dies, amb 39,47 casos per cada 100.000 habitants, mentre la mitjana d'Espanya se situa en 128,96 casos. Pel que fa a la incidència acumulada durant els últims 14 dies, el País Valencià registra 95,09 casos per cada 100.000 habitants, la qual cosa el situa en el segon lloc per darrere de les Illes Canàries, amb 87,26 casos. La mitjana d'Espanya dels últims 14 dies és de 263,35 casos.

La conselleria també ha actualitzat les dades i aquest dimarts ha notificat 268 nous contagis de coronavirus confirmats amb proves PCR i 12 morts més. Les xifres eleven el nombre de víctimes de coronavirus al País Valencià des que va començar la pandèmia a 1.702, i el d'infectats, a 46.132.

Segons Sanitat Universal i Salut Pública, en aquests moments hi ha 507 persones ingressades als hospitals del País Valencià, 74 de les quals a l'UCI. D'altra banda, s'han donat 437 altes l'últim dia. En total, a hores d'ara hi ha 5.187 casos actius i 48.922 persones s'han curat des de l'aparició del virus.

Respecte a les residències, la consellera ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 27 centres de gent gran, en quatre més de persones amb diversitat funcional i en dos de menors. Als geriàtrics s'hi han registrat 30 positius: 17 residents i 13 treballadors, i tres morts. Finalment, s'han notificat nou brots nous, tots amb menys de 10 infectats excepte un, amb 12, a Ontinyent.