El País Valencià aprova un decret per evitar que la vivenda pública acabi "en mans dels fons d'inversió"

El Consell ha aprovat aquest divendres un decret llei per ampliar el parc públic d'habitatges del País Valencià. La nova norma fixa el dret d’adquisició preferent de les administracions per a l'obtenció de vivendes de protecció pública quan surtin al mercat per impagaments de deutes hipotecaris o en grans operacions immobiliàries.

Segons el vicepresident segon i conseller d'Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, que ha comparegut per explicar les bases del decret, la nova legislació establirà la preferència de l'administració en introduir els drets de tanteig i retracte amb caràcter general i sense límit temporal per part dels ens públics.

Per a Dalmau, el decret llei atorga per primer cop a l’administració "les eines necessàries per evitar que les cases on viu la gent acabin sent propietat dels fons d'inversió". "Suposarà un abans i un després en les polítiques públiques en habitatge, no només en la Comunitat Valenciana, sinó també en la resta de l'estat espanyol", ha defensat el conseller.

En la mateixa línia s’ha expressat la vicepresidenta primera i portaveu del govern, Mónica Oltra, que ha comparegut en la conferència de premsa després de la reunió setmanal del Consell, i que ha afirmat que la norma "pretén donar resposta, amb caràcter urgent i immediat, a les necessitats d'habitatge, que s'han vist agreujades com a conseqüència dels efectes socioeconòmics del covid-19".