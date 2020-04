Parts sense anestèsia epidural per la falta de metges als hospitals valencians

Parts sense anestèsia epidural. És la dolorosa realitat que prop d'un centenar de dones han patit als hospitals de Vila-real i Castelló durant les últimes setmanes. Així ho han denunciat representants del Consell d'Infermeria i de l'Associació de Comares del País Valencià, i ho han reconegut des dels mateixos centres afectats i la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, tot i puntualitzar que l'absència d'aquest servei té lloc "en moments concrets i no de forma contínua".

Al darrere d'aquesta situació es troba la saturació i la manca de treballadors que pateixen els hospitals –el País Valencià ja suma 1.303 professionals contagiats i quatre morts– com a conseqüència de l'expansió del coronavirus. Especialment en centres petits o mitjans que, com els de Castelló o Vila-real, no disposen d'un servei d'anestèsia propi per a l'àrea de parts, sinó que el comparteixen amb la resta de departaments. "Desafortunadament, hem de prioritzar, i hem d'escollir entre destinar aquests recursos a salvar vides als quiròfans i a les unitats de cures intensives (UCI) o a reduir el dolor en els parts. És una decisió incòmoda i que estan prenent els professionals, aplicant sempre criteris mèdics", expliquen a l'ARA des de la direcció de l'Hospital General de Castelló.

Des del centre sanitari de la quarta ciutat del País Valencià assenyalen que la manca del servei d'anestèsia epidural està tenint lloc, sobretot, durant les tardes i les nits, com a conseqüència de la reducció del personal en aquestes hores. "La manca de treballadors l'estem patint des de l'expansió de la pandèmia i es prolongarà mentre dure l'alta ocupació que tenim de les UCI", admeten les mateixes fonts, que destaquen que el d'anestesista és un perfil "molt demandat, que no té atur i que costa molt de trobar".

Sobre la xifra de dones que han patit aquesta situació des de l'inici de la crisi sanitària, la supervisora del servei de comares de l'hospital de Vila-real, Soledad Carreguí, apunta que només en el centre sanitari de la Plana on treballa el nombre s'eleva a "entre 35 i 40, i són unes xifres molt similars a les de la resta d'hospitals". "En tota la província de Castelló el nombre de dones ha de ser de prop de 100, perquè hem de recordar que en el 55% dels parts cal fer servir l'anestèsia epidural", emfatitza Carreguí. L'estimació de la cap de les comares de Vila-real és compartida per la direcció de l'Hospital General de Castelló que, tot i no aportar dades exactes, admet que les seves xifres són "semblants".

Tampoc han facilitat informació concreta des de la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. Des del departament que dirigeix Ana Barceló afirmen que el personal que hauria de realitzar aquest recompte "és el mateix que està preparant totes les dades de coronavirus". Des del govern valencià posen de relleu que la situació que es viu als hospitals de Vila-real i Castelló "en absolut és general", i restringeixen la mancança del servei d'anestèsia epidural a "alguns departaments i en algun moment en concret".

"En certs parts, no comptar amb l'anestèsia epidural és inhumà"

Davant la falta del recurs de l'anestèsia epidural a l'hospital de Vila-real, l'equip de comares està utilitzant tècniques com la inhalació d'òxid nitrós, la injecció d'aigua destil·lada, les immersions en banyeres amb aigua calenta o l'ús de compreses calentes. En el cas del centre sanitari de Castelló, s'està optant pels sedants i analgèsics.

Soledad Carreguí defensa l'ús d'aquestes tècniques perquè "la nostra primera opció és fomentar parts naturals i no medicalitzar-los, donat que, en ocasions, l'anestèsia epidural pot ser contraproduent". Amb tot, la supervisora del servei de comares de l'hospital de Vila-real admet que en alguns parts, "com aquells que són induïts o són més complexos per qüestions sanitàries, no comptar amb l'anestèsia epidural és inhumà, perquè poden ser molt dolorosos". "L'anestèsia epidural és un recurs amb el qual les mares sempre haurien de poder comptar", recalca Carreguí. També ho creu la comare del departament sanitari de Castelló, Ruth Tirado, que destaca "la fortalesa amb que moltes dones estan acarant aquesta situació". "Venen molt mentalitzades i conscients que les deficiències del servei estan provocades per unes circumstàncies excepcionals. Hem d'agrair la seva comprensió i la seva actitud positiva davant una situació de la qual no són responsables", subratlla Tirado.

El govern valencià rectifica i permetrà l'accés als parts als acompanyants

Les restriccions en el servei d'anestèsia epidural que estan patint alguns hospitals valencians se sumen a d'altres dificultats com la suspensió de les classes preparatòries per al part des de la declaració de l'estat d'alarma. Una situació que es va agreujar diumenge quan la conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública va aprovar prohibir a les sales de dilatació i de part la presència dels acompanyants de les dones embarassades. Una mesura que ahir, només quatre dies després, i davant les crítiques del Consell d'Infermeria i de l'Associació de Comares, va modificar.