L'expresident del València Pedro Cortés, denunciat per un presumpte abús sexual a un menor del planter

L'expresident del València CF Pedro Cortés ha presentat aquest dijous la dimissió com a delegat de la selecció espanyola després de conèixer-se que figura com a investigat en un procés judicial per presumptes abusos sexuals a un jugador del planter del València.

Tal com ha avançat el diari El Español i posteriorment ha confirmat el Tribunal Superior de Justícia del País Valencià, Cortés va ser denunciat al novembre per un jove que afirma que Cortés li va fer tocaments quan el portava amb cotxe a la ciutat esportiva del club de Mestalla.

L'expresident del València, que ja va declarar en el seu moment davant la Policia Nacional, ha defensat que es tracta d'una denúncia falsa, però ha renunciat al càrrec representatiu que ostentava des de fa més d'una dècada en la selecció absoluta.

En un comunicat fet públic pel seu advocat, Cortés ha negat "rotundament la comissió d'un delicte tan greu i menyspreable" i s'ha mostrat segur "de demostrar en seu judicial" la seva innocència. També ha criticat el comunicat oficial publicat per l'Acadèmia del València Club de Futbol, "en el qual si més no es respecta la seua presumpció d'innocència" i ha subratllat que "espera i desitja que, quan s'aclareixi tot, actuïn amb la mateixa contundència enfront de la persona denunciant".