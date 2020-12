Picabaralla entre Compromís i Esquerra per la reciprocitat de TV3 i À Punt

El vot en contra d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'esmena als pressupostos generals de l'Estat sobre la dotació pressupostària per a la concessió d'un segon múltiplex televisiu al País Valencià (i, així, facilitar la implementació de la reciprocitat entre À Punt, TV3 i IB3) ha tensionat la relació entre els republicans i Compromís en un àmbit, el de la política lingüística i els mitjans de comunicació, especialment sensible.

L'esmena, presentada pel grup valencianista juntament amb els seus socis de l'Esquerra Confederal al Senat, només va rebre els vots a favor de Compromís, Coalició Canaria, Terol Existeix, Endavant Andalusia, Geroa Bai i Més Madrid. Junts per Catalunya s'hi va abstenir i el PSOE, En Comú Podem, ERC, el PNB, el PP i Ciutadans hi van votar en contra, cosa que en va impedir l'aprovació.

Des de la coalició valencianista han criticat que ERC sumés els vots als del govern espanyol i als del PNB i EH Bildu per tombar qualsevol intent de canviar els pressupostos, inclosa l'esmena sobre la reciprocitat. "Costa d'entendre que partits que han fet bandera de la reciprocitat, podent votar sols aquesta esmena i no la resta, i sabent que aquest vot si el PSOE i el PP no s'hi sumen queda en simbòlic, hagen optat pel no", va denunciar el senador de Compromís Carles Mulet.

A més d'ERC, Mulet també va censurar l'actuació del seu soci de govern a l'executiu valencià, el PSOE, que mitjançant la secretaria autonòmica de Comunicació, depenent directament de la Presidència de la Generalitat Valenciana, gestiona l'únic múltiplex amb què compta ara mateix el País Valencià. "Costa entendre que el departament autonòmic amb competències per poder fer efectiu aquest desplegament, en cinc anys no haja presentat cap avanç, des del PSOE no es vol fer possible aquesta reciprocitat".

"Demanem disculpes"

Les crítiques de Carles Mulet han molestat Esquerra Republicana del País Valencià (ERPV), que ha contestat durament a Compromís. "Que deixen de jugar al doble joc de demanar a Madrid i consentir que el seu soci al País Valencià no faça res. Compromís i el PSOE poden donar poques lliçons a ERPV en aquesta matèria", han afirmat en un comunicat.

En declaracions a l'ARA, el president d'ERPV, Josep Barberà, ha justificat el vot en contra de la seva formació per l'acord tancat amb el govern espanyol i per evitar que es retardés la tramitació dels comptes. "Una hipotètica aprovació de l'esmena al Senat suposava que els pressupostos tornaren al Congrés de Diputats [on haurien estat votats de nou aquest dimarts, 29 de desembre] que amb tota seguretat hauria eliminat la modificació atesa la negativa dels socialistes a concedir un segon múltiplex. Haver-la aprovat no hauria aconseguit res", ha insistit Barberà. Amb tot, i conscients que l'actuació del partit no ha estat ben entesa per alguns dels seus votants, el president de la federació valenciana dels republicans ha afegit que el posicionament negatiu potser havia estat un error. "Tal vegada hauríem hagut de votar a favor. Demanem disculpes, si cal", ha apuntat.

Aplicació de la fórmula balear

Tot i la seva disposició a acceptar les crítiques, i atesa la dificultat d'aconseguir del govern espanyol un segon múltiplex, una tecnologia que permet l'emissió de quatre canals en alta definició, des d'ERPV demanen l'aplicació de manera transitòria de la fórmula balear de comprimir els senyals o, fins i tot, de reordenar l'actual múltiplex. "Poden retirar la concessió al Grupo Vocento-Las Provincias que té llogat el canal a Bom TV, perquè hi puga passar el senyal de TV3. Si, a més, se suprimeix el canal de baixa qualitat d’À Punt, atenent que el 90% dels receptors són d’HD, es tindria el canal per on emetre el senyal d’IB3. És qüestió de voluntat política i, si no en tenen, que assumisquen la seua incapacitat", ha conclòs Barberà.