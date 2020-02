La policia ordena que totes les comissaries valencianes tinguin un agent que pugui atendre en català

La Prefectura Superior de Policia del País Valencià va emetre el 5 de febrer una ordre a totes les comissaries reclamant que "cada torn compti almenys amb un funcionari que pugui atendre en català" i que, en cas de no disposar d'un agent competent en català, s'arbitrin "altres solucions, com ara requerir la presència d'un policia d'un altre servei o emplaçar, cortesament, el ciutadà perquè comparegui en el termini més breu possible en el qual es compti amb aquesta possibilitat".

Tot i que l'ordre està dirigida especialment a les unitats que atenen la ciutadania i, principalment, a les oficines de documentació i atenció del telèfon 091, segons han explicat a l'ARA fonts de la Prefectura, l'objectiu és que totes les comissaries, però també les patrulles, comptin amb algun agent que pugui entendre el català.

L'ordre policial neix arran d'una queixa feta per la Plataforma per la Llengua, que va informar l'Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat Valenciana que un ciutadà no va poder presentar una denúncia en català perquè era "una llengua desconeguda per l'agent" que el va atendre.

La decisió de la direcció de la Prefectura Superior de Policia del País Valencià ha sigut criticada pel sindicat Unión Federal de Policia (UFP), que ha qualificat la mesura de "malbaratament dels escassos recursos de què disposa la institució" perquè tots els ciutadans "poden entendre's en castellà amb tots els policies". Per a la UFP, l'ordre entra en contradicció amb el fet que "a cap policia se li exigeix conèixer un idioma diferent" del castellà per ser destinat a una comunitat autònoma.