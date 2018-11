Els premiats d'Escola Valenciana reclamen "coratge" per defensar la història, la cultura i la llengua pròpies

Escola Valenciana ha celebrat aquest cap de setmana a Albocàsser (Alt Maestrat) la seva XVI Nit amb el lliurament dels premis d'aquesta entitat que promou des del 1990 l'ensenyament en llengua pròpia al País Valencià. Enguany els guardonats han sigut la Federació de Muixerangues i els professors Manuel Vicent Albiol, que ha rebut el Premi Extraordinari, i Ferran Zurriaga, que va ser reconegut amb el guardó Josep Vicent García.

En els seus parlaments, Zurriaga, que va posar en valor la feina feta pel Grup Freinet al País Valencià i la seva tasca en la renovació de l'ensenyament, va reclamar "tindre coratge de saber-nos membres actius d’un poble amb una cultura, una història i una llengua". Per la seva banda, Manuel Vicent Albiol Simó, Premi Extraordinari, va elogiar els docents que "ensenyen l’alumnat a ser crítics i curiosos, a investigar, a prendre decisions, a construir el seu aprenentatge”. Finalment, el president de la Federació Coordinadora de Muixerangues, Enric Sorribes, va destacar la importància del guardó i la complicitat amb Escola Valenciana.

Llei d'igualtat lingüística

El president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes, va aprofitar la seva intervenció per tornar a demanar "la derogació de la Lomce": "És una llei antidemocràtica, classista, retrògrada, injusta, sectària, segrega l'alumnat, margina el valencià i, a més de no comptar amb el suport de les comunitats educatives, mercantilitza l'educació i la converteix en un negoci". Badenes també va reclamar "una llei d’igualtat lingüística que ha d'incloure la capacitació en valencià com a condició indispensable per treballar en la funció pública".

85 anys de la primera Colònia Escolar Valencianista

En finalitzar l’acte, es va descobrir una placa commemorativa dels 85 anys de la primera Colònia Escolar Valencianista, nascuda a Sant Pau d’Albocàsser (Alt Maestrat) el 1933 amb la coordinació del mestre i gramàtic Carles Salvador, i que va suposar el naixement de l’ensenyament en valencià.

Les trobades del 2019 homenatjaran Francesc Ferrer Pastor

La vetllada va ser també l'escenari de presentació de la imatge de les trobades del 2019, que, amb el lema "Som i serem paraules", homenatjaran el lexicògraf Francesc Ferrer Pastor, i en les quals s'evocarà "aquell diccionari blanc i blau per commemorar la tasca de l'erudit que va dotar el País Valencià de les eines necessàries per escriure correctament" la llengua pròpia, segons va destacar el president d’Escola Valenciana, Natxo Badenes.