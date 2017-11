La Societat Coral el Micalet de València guardona l'ús de la música com a eina pedagògica

La Societat Coral el Micalet de València ha celebrat aquest cap de setmana la 30ª edició de la gala de lliurament dels seus guardons anuals, els premis Miquelet. Els guanyadors d'enguany han estat el professor Daniel Vidal Ribero amb l’obra 'Simfonies d'aula, experiències pedagògiques d'un professor de música a la vora del Montgó', que ha aconseguit l'Enric Soler i Godes d'experiències pedagògiques; i Adrian Novella Sanvictoriano, que ha estat guardonat amb el Micalet de Teatre per l'obra 'Maruska'. El premi Joan Coromines, d'investigació filològica, històrica o cultural ha quedat desert.

Pel que fa als Miquelets d’Honor, els guardons han reconegut la tasca duta a terme per l'Associació de Dones Juristes d’Alzira (Ribera Alta), en la modalitat col·lectiva, i la doctora en Filologia Catalana i activista social, Maria Conca, en la individual.

Beques d'estudis musicals

La vetlada literària també va acollir el lliurament dues beques d'estudis musicals. La primera, i atorgada pels exalumnes de l'Institut Obrer de València, va recaure en Izan Pinto Fortea, estudiant de primer curs d’ensenyament professional en l'especialitat de piano. La segona, finançada per la Societat Coral el Micalet, va premiar a Ariadna Morente Gutiérrez, de tercer curs, també en l'especialitat de piano.

EI guardó de Difusió del Patrimoni Cultural, atorgat pel club de viatges Fil per Randa, va recaure en el col·lectiu Feministes de Carrer, en reconeixement pel seu treball per reviure els barris amb una perspectiva "més humana i dinàmica".

À Punt, TV3 i IB3

En la seva intervenció, el president de la Societat Coral el Micalet, Tonetxo Pardinyas, va reclamar l'inici de les emissions de la nova televisió valenciana, À Punt, i del procés de reciprocitat dels senyals dels mitjans públics "de tots els territoris de parla catalana".

"Volem veure IB3 i volem tornar a veure amb normalitat TV3. Si la posada en marxa d’À Punt és vital per al País Valencià, la seVa consciència i la seVa vertebració com a País, l'espai comunicatiu comú és vital per a la pervivència de la nostra cultura i llengua comunes", va destacar el president de l'entitat cultural.

Condemna dels empresonaments de Sànchez i Cuixart

Al seu discurs, Pardinyas també va subratllar "l'oposició frontal als empresonaments de representants de la societat civil, com és el cas de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, presidents de l'Assemblea Nacional Catalana i d'Òmnium Cultural, processats en un intent de callar la veu popular. Quan, com passa ara, des de l'Estat espanyol se li concedeix espai a l'extrema dreta per fer recular qualsevol reivindicació cívica, social o política, hem d'estar preparats per mantenir-nos ferms i poder així continuar avançant. Defensem tots, encara que hagi de ser a mossos, la nostra llengua,els nostres drets individuals i els nostres drets col·lectius com a poble. O com deia Fuster a Castelló fa 45 anys: o ens refem en la nostra unitat o serem destruïts com a poble".