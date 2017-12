La nova radiotelevisió valenciana posa en marxa la seva web amb dibuixos i sèries per als més menuts

La nova radiotelevisió valenciana, À Punt, ha obert aquest matí una finestra amb l'activació de la seva pàgina web: apuntmedia.es. Els principals destinataris dels continguts d'aquesta plataforma seran els més menuts, que podran veure sèries d'animació de producció pròpia, com ara 'Catracric, catacrac', que narra les rondalles d’Enric Valor, o sèries adreçades al públic preescolar, amb títols com ara 'Calcetins' o 'Els meus monstres i jo'. També recuperarà sèries com 'Hamtaro' i 'Doraemon'.

Des de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació han explicat que la selecció dels continguts s'ha dut a terme tot seguint els criteris que fixa la carta de valors amb què es van dotar els mitjans públics valencians, sense oblidar el compromís amb l'emissió de productes que facilitin l'aprenentatge de l'anglès com 'Socks' o 'Dani the Tiger', entre d’altres.

A 'La Colla', l'espai de la web per als més menuts, també s'hi inclourà una sèrie amb personatges propis com 'Els bíters', que protagonitzen aventures i que inclouen cançons populars valencianes.

540x306 Imatge de la secció 'La Colla' de la web d'À Punt adreçada als més menuts de la casa. Imatge de la secció 'La Colla' de la web d'À Punt adreçada als més menuts de la casa.

A més del contingut infantil, el portal web també ofereix un servei a la carta de la programació de la ràdio, que va iniciar a emetre dilluns passat amb una graella formada per 10 programes i 28 hores de programació setmanal.

Hola! Som À Punt, l'espai públic de comunicació valencià. Pots trobar-nos en la ràdio i ara també en https://t.co/KhHT3zVPFg. Ens acompanyes? pic.twitter.com/LNEldbZtOP — À Punt (@apunt_media) 18 de desembre de 2017

Campanya publicitària

D’altra banda, À Punt té previst començar, durant el dia d'avui, una campanya publicitària en diferents mitjans de comunicació i en suports digitals per donar a conèixer l'espai públic de comunicació valencià. De fet, des de fa dies, la marca d’À Punt ja es pot veure en tanques publicitàries d'arreu del País Valencià.