À Punt assoleix un 2,4% d'audiència quatre mesos després de l'inici de les emissions

L'audiència mitjana d'À Punt durant el primer dia que la cadena ha comptat amb els serveis de l’empresa auditora Kantar Media, l’única que mesura el consum convencional de televisió a l'estat espanyol, va ser del 2,4%.

Segons aquestes dades, l'espai més vist de la nova televisió valenciana va ser el telenotícies nit, amb un 4,2%, seguit de l'informatiu de migdia, amb una quota de pantalla del 3,9%. L'espai 'Terra viva', que ahir va estrenar la seva emissió, el van mirar un 4,7% dels espectadors.

Kantar Media també ha facilitat l'audiència del Nou d’Octubre, quan À Punt, que va dedicar el matí als actes institucionals, va aconseguir una quota de pantalla del 10,1% i 152.000 espectadors van mirar l'informatiu del migdia. La mitjana d’audiència del dia festiu va ser d'un 4,6%.

Des de la cadena valenciana han volgut contextualitzar les dades i han destacat que durant el primer any la Sexta va tenir una quota de pantalla de l'1,8%, i que no va ser fins al segon any que es va estabilitzar en una mitjana del 5,5%. A més, han recalcat que la quota mitjana de les televisions autonòmiques a Espanya va ser del 7,3% el juliol passat.

Un 14,2% dels valencians miren À Punt almenys una vegada al dia

L'inici ahir dels mesuraments de l'audiència d'À Punt va coincidir amb el dia que es complien quatre mesos de la posada en marxa de la nova televisió, una celebració que la cadena va aprofitar per difondre una enquesta segons la qual un 14,2% dels valencians miren À Punt almenys una vegada al dia.

Segons l'estudi, el 14,2% suposa un creixement de gairebé un punt respecte al juliol, quan el volum de ciutadans que miraven la cadena era un 13,4%. A més, l'enquesta també assenyala que el 66% de les llars valencianes tenen sintonitzada ja la televisió, 5 punts més que al juliol.

11,13 euros per habitant

À Punt té un pressupost de 55 milions d’euros i una audiència potencial de gairebé cinc milions d'habitants. Això suposa una despesa per habitant d’11,13 euros, cosa que la converteix en la més barata de l’estat espanyol segons dades facilitades per la mateixa cadena. En el cas de la televisió d’Aragó, considerada de les més productives, el cost ascendeix a 36,16 euros per habitant.