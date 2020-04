À Punt va doblar la seva audiència al març i assoleix una quota de pantalla del 3,2%

À Punt va doblar durant el mes de març la seva audiència diària i va tancar el mes passat amb una quota de pantalla del 3,2%, segons dades facilitades pel mateix canal. Això suposa un pujada d’1,3 punts respecte al mes de febrer i la millor dada des del seu inici, ara fa gairebé dos anys.

La cadena valenciana també ha sigut la televisió autonòmica que més ha crescut durant el mes de març, un 68%, i va viure el seu minut d’or el dimarts 10 de març com a conseqüència de l'impacte provocat per la decisió del govern valencià d'ajornar la celebració de les Falles i la Magdalena. Aquella nit, a les 22.13 hores À Punt va reunir 328.000 espectadors.

Els informatius han sigut els continguts preferits per l’audiència del canal amb una mitjana de 130.000 espectadors diaris, en un entorn clarament beneficiat per l'impacte de la crisi sanitària generada per l'expansió del coronavirus. Durant el mes de març l'informatiu del migdia ha comptat amb una quota mitjana del 10,9% i 117.000 espectadors diaris, xifra que suposa doblar l’audiència del mes anterior.

Pel que fa als continguts d'entreteniment, el programa més vist és Trau la llengua, que ha interessat a 149.000 espectadors i ha experimentat un creixement de prop del 50%. L’interès dels valencians per la ficció també ha crescut. La sèrie Diumenge, paella, interessa cada setmana a 105.000 espectadors, un 42% més.

I pel que fa al consum en línia, À Punt Mèdia ha incrementat un 35% els usuaris únics respecte al mes de febrer. El creixement respecte al març del 2019 és del 57,7%.