À Punt retransmetrà misses mentre duri l'estat d'alarma

Aquest diumenge a les 10 del matí À Punt retransmetrà la seva primera missa. Ho farà després de dos anys de vida, durant els quals la radiotelevisió pública valenciana ha restringit la presència de la religió a l'emissió de celebracions com el Corpus Christi, tancant la porta a la programació d'una eucaristia. Amb aquesta actuació, la cadena s'adequava al seu llibre d'estil, que vincula la difusió d’esdeveniments i litúrgies "al seu arrelament social" i "no per criteris de religió".

Des d'À Punt han argumentat el canvi per "la reclusió" fixada pel decret d'estat d'alarma i la suspensió dels actes religiosos que implica. Des de la direcció del canal han afirmat que l'emissió de les misses acabarà quan "finalitzi el tancament dels temples".

La decisió de difondre les misses durant aquest període coincideix, això sí, amb el canvi en la direcció general de la cadena, que ara encapçala Alfred Costa, que en la presentació del seu projecte va explicar que un dels seus principals objectius és acostar la programació de la cadena a l'espectador de més de 45 anys.

La parròquia designada per l'arquebisbat de València per enregistrar la missa serà la de l'Assumpció de Nostra Senyora de Torrent, curiosament la ciutat on resideix i ha estat regidor del PSPV Alfred Costa. El director de la cadena, això sí, ha aconseguit que la missa es faci en valencià, tot i les negatives expressades repetidament per l'arquebisbe de València, Antonio Cañizares, a la promoció de la litúrgia en català.