À Punt retallarà la programació si la Generalitat Valenciana no augmenta el pressupost

La directora general d'À Punt, Empar Marco, ha advertit avui que si el govern valencià no modifica la negativa expressada ahir pel cap del Consell, Ximo Puig, a augmentar el pressupost, la cadena es veurà obligada a fer retallades que podrien incloure l'elaboració de menys continguts, però que en cap cas s'optaria per disminuir la plantilla, que actualment arriba als 454 treballadors, i que ben aviat es completarà amb 75 noves incorporacions.

"Si ens quedem en 55 milions, hi ha coses que hauríem de retallar, és evident. No es poden fer tantes coses", ha subratllat Marco, que a més ha defensat la necessitat de millorar els continguts: "Si volem ser creatius i obrir els platós per fer programes necessitem una mica més de pressupost", ha emfatitzat.

La directora general de la radiotelevisió valenciana ha admès també que si no creix el finançament públic que rep la cadena s'incomplirà el requisit legal que estableix que la despesa de personal de la corporació no superi un terç del pressupost, però ha dit que desconeix les conseqüències que pot generar aquesta situació.

'No' de Puig

Amb la seva negativa, Ximo Puig va tancar la porta ahir a augmentar el finançament de la cadena tal com dimarts va demanar Marco a les Corts Valencianes i dijous va concretar el consell rector de la corporació aprovant un avantprojecte de pressupost de 69 milions, un 27% més que els actuals 55. Puig va explicar que aquesta petició no podrà ser atesa perquè "en aquests moments el que s'ha de fer és gestionar adequadament els recursos existents".