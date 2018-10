Un 14,2% dels valencians miren À Punt almenys una vegada al dia. Ho ha explicat la corporació, que ha fet públiques les dades en l'informatiu migdia de la cadena quatre mesos després que es posés en marxa. La informació prové d'una enquesta encarregada per la corporació a l'empresa demoscòpica GFK i, tot i que no és equivalent als habituals percentatges d'audiències, suposa oferir les primeres xifres sobre el seguiment de la cadena pública.

Segons l'enquesta, el 14,2% suposa un creixement de gairebé un punt respecte al juliol, quan el volum de ciutadans que miraven la cadena era un 13,4%. A més, l'estudi també assenyala que el 66% de les llars valencianes tenen sintonitzada ja la televisió, 5 punts més que al juliol. Pel que fa als espais que generen més interès entre els ciutadans, destaquen els informatius, amb un 42,2% "de fidelitat" segons la corporació, i els esports, amb un 7,3%.

Sumar-hi el consum a internet

Per fer un balanç més positiu d'unes dades que de ben segur no satisfan la direcció d'À Punt, des de la cadena han recordat la necessitat de sumar a les dades el consum de continguts vistos a la xarxa. En aquest sentit, han destacat que l'últim mes s’han reproduït més de mig milió de vídeos del perfil de Facebook de la cadena i s’han incrementat un 20% els usuaris únics de la web.

Des de la corporació destaquen l'èxit de formats com 'Family duo', amb 264.000 reproduccions en el seu compte de Facebook tres setmanes després de l’estrena, i que ha sigut 'trending topic' a Twitter "setmana rere setmana".

No són percentatges d'audiència

La principal diferència entre les dades proporcionades per À Punt i els habituals percentatges d'audiència és que les xifres fetes públiques avui es recullen comptant quanta gent s'ha connectat a la televisió almenys en algun moment al llarg del dia. La quota de pantalla, per contra, indica una mitjana d'espectadors i, per tant, sol ser notablement més baixa.

Amb aquesta enquesta À Punt s'avança a la publicació de les dades de Kantar Media, l'empresa que audita les audiències de totes les televisions autonòmiques de l'estat espanyol, que la corporació s'ha compromès a difondre aviat.