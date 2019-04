À Punt tanca el març amb un 2,5% de quota de pantalla gràcies a les Falles i la Magdalena

À Punt ha tancat el mes de març amb un 2,5% de quota de pantalla, un percentatge que suposa el rècord històric de la cadena i que suma a la fita d'haver assolit el creixement intermensual més gran de les televisions autonòmiques de l'Estat amb un 67% respecte al febrer, quan va ser de l'1,5%, segons les dades que ha facilitat el mateix canal.

Tot i el gran increment d'audiència aconseguit, les xifres són menys cridaneres si tenim en compte que el seu naixement es va produir el 10 de juny de l'any passat i que el més probable és que vagi augmentant la seva quota de pantalla fins a assolir el nivell de la resta de cadenes autonòmiques. També cal recordar que al març À Punt va apostar per les retransmissions dels principals actes de les Falles i la Magdalena, emissions que han generat pics d'audiència amb els quals el canal no podrà comptar a l'abril, en un mes en què la cadena haurà de confiar en l'interès generat per la campanya electoral del 28 d'abril per continuar creixent.

Creixement del 90% en la sobretaula i la tarda

Pel que als programes de més èxit, les franges de sobretaula (4,3% de quota) i de tarda (2,5%) van ser les més seguides al març i van registrar un creixement de més del 90% respecte al febrer. Els espais que lideren aquesta tendència són els informatius i les sèries. En el cas de la ficció, l'estrena de 'La forastera' va aconseguir un 3,7% de quota de pantalla.

La retransmissió de la 'cremà' de les Falles va ser l’espai més vist al març amb un 10,3% de quota. De la mateixa manera, la 'mascletà' de l’1 de març va sumar una audiència del 6,3% i l'ofrena un 3,6%. En el cas de les festes de la Magdalena, la 'mascletà' del dissabte 30 de març va assolir una quota del 6,6% i aquell mateix dia el partit entre el Castelló i l’Hèrcules es va situar en el 2,4%.