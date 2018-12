La Fiscalia demana que s'arxivi una altra de les investigacions sobre el presumpte finançament il·legal del PSPV

La Fiscalia ha sol·licitat a la jutge que investiga les presumptes irregularitats en el contracte de publicitat concedit pel ministeri d'Habitatge a l'agència de comunicació i màrqueting Crespo Gomar, que està sent investigada pel presumpte finançament il·legal del PSPV, que acordi l'arxiu d'aquesta instrucció, que a finals d'agost va ser ampliada divuit mesos per la seva complexitat.

Segons han informat a Europa Press fonts del ministeri públic, la Fiscalia s'ha adherit a l'Advocacia de l'Estat, que ja va sol·licitar l'arxivament del cas perquè no va apreciar cap delicte en l'adjudicació de la campanya de difusió del pla d'habitatge 2009-2012 per l'import de 126.208 euros.

En aquesta causa, la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Madrid, Mercedes Pérez Barrios, investiga alts càrrecs de l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero al ministeri d'Habitatge i funcionaris d'aquest departament, entre els quals el que va ser cap de gabinet de l'exministra Beatriz Corredor, Nicolás Mateos; la seva cap de premsa, Eva Costa, i l'exsubsecretari del ministeri i expresident de l'Entitat Pública Empresarial de Sòl (Sepes), Marcos Vaquer.

També estan imputats l'advocada de l'estat Irene Domínguez-Alcahud, que va treballar al ministeri d'Habitatge durant l'etapa de Corredor, i Alberto Crespo Gomar, fill de l'ex tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Gandia (la Safor) i responsable de l'agència de comunicació i màrqueting. Tots ells estan sent investigats pels presumptes delictes de prevaricació i malversació de fons públics.

"No confondre il·legalitat administrativa amb prevaricació"

El ministeri públic defensa en el seu escrit que les irregularitats denunciades no tenen "rellevància jurídica penal" i cita la jurisprudència del Tribunal Suprem, que estableix que "no pot ser confosa la il·legalitat administrativa amb el delicte de prevaricació", que, al seu parer, en aquest cas no s'hauria produït.

La Fiscalia defensa que, analitzades les declaracions dels investigats i la documentació, no s'ha produït un delicte de prevaricació administrativa perquè les irregularitats administratives cal que siguin essencials i obviades conscientment per donar entrada a l'arbitrarietat, l'amiguisme i el clientelisme polític "i, a la vista del que s'ha exposat, no es produeix en aquesta causa".

"Recordem que cap dels acusats coneixien l'empresa adjudicatària, tampoc hi ha altres indicis que permetin apreciar una relació entre ells", afegeix l'informe, que situa el ministeri públic en la mateixa línia argumental sostinguda per l'Advocacia de l'Estat, favorable també a l'arxiu de les actuacions.

Serveis a PSPV i Bloc presumptament pagats per terceres empreses

El jutjat d'instrucció número 24 de Madrid va iniciar la investigació després de rebre la inhibició d'un tribunal de València, que va començar a analitzar la causa arran d'un informe de la policia espanyola sobre un suposat finançament irregular del PSPV i del Bloc Nacionalista Valencià, soci majoritari de Compromís, entre els anys 2007 i 2011. Els investigadors expliquen que la societat Crespo Gomar va facturar serveis al PSPV el pagament dels quals se'n feien càrrec altres empreses, fonamentalment constructores, mitjançant una presumpta falsificació de factures.

Un cop la causa va arribar a Madrid, la jutge va interrogar les persones abans esmentades i un perit que va concloure que la cronologia de fets recollida en l'expedient de contractació 'Realització de la creativitat i producció de la campanya de publicitat institucional per difondre els continguts del pla d'habitatge 2009-2012' resulta "incoherent i impossible". Aquest informe va ser ratificat després en seu judicial.

Paral·lelament, un altre jutjat madrileny, el d'instrucció número 43, va obrir una causa per un altre concurs de publicitat adjudicat a Crespo Gomar per part del ministeri de Sanitat el 2008 pel valor de 184.138 euros, en què es va investigar Etelvina Andreu, directora general de consum el 2008, que un any abans havia sigut candidata socialista a l'alcaldia d'Alacant. Finalment es va arxivar el cas a principis de juliol, decisió que el PP, que està personat a la causa, va recórrer i que la mateixa instructora va rebutjar.