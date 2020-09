RTVE es compromet a no emprar el terme 'Levante' per referir-se al País Valencià

L'administradora provisional única de RTVE, Rosa María Mateo, ha demanat disculpes per l'ús del terme Levante en la radiotelevisió pública per referir-se al País Valencià i s'ha compromès a no utilitzar-lo més. "Madrid no és el centre de l'univers per a RTVE", ha recalcat en la seva contestació per escrit al senador de Compromís, Carles Mulet, que va preguntar per aquesta qüestió.

Mulet va denunciar que a Radiotelevisió Espanyola "se sol usar alegrement Levante per a designar el territori valencià de manera ambigua incloent altres territoris". Per a la coalició valencianista, aquest terme no oficial conté o pot contenir "una visió madrilenyocèntrica de l'Estat".

"La resta d'Espanya o la Meseta no són Ponent", il·lustrava el senador, per preguntar si Madrid és "el centre de l'univers per a RTVE". En la seva resposta, Mateo ha rebutjat aquesta possibilitat i assegura que és "conscient que el terme no és el correcte". A més, ha assenyalat que saben que les denominacions València i Levante "no són adequades" per referir-se al País Valencià, i ha recordat que ja ho va alertar la Fundéu.

Mateo també ha destacat que té constància que les Corts han defensat en diverses ocasions que el terme Levante per denominar el territori valencià "ni està en l'Estatut ni en cap diccionari estadístic o geogràfic". En tot cas, l'administradora ha explicat que els responsables editorials "adverteixen i corregeixen els informadors que cauen en l'error". "Per a RTVE, el rigor en el llenguatge és fonamental, i més en aquest cas", ha recalcat.

Finalment, ha demanat a Compromís que precisi el dia, l'hora, el programa i el canal on hagi constatat l'ús de Levante, amb l'objectiu de "traslladar-ho a qui correspongui perquè no es torni a repetir". Una feina, la de vigilar l’ús del llenguatge, que el senador considera que "no hauria d'estar en les funcions dels espectadors".