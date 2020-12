Rècord de contagis al País Valencià, que suma 2.841 nous positius

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha notificat aquest dimarts 38 noves víctimes mortals per coronavirus i 2.841 nous positius, la xifra de contagis més alta des de l'inici de la pandèmia. L'anterior es va registrar el 10 de novembre i va ser de 2.341 infectats. Des de l'inici de la pandèmia, a començaments d'any, el nombre de positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 119.877 persones, i el de víctimes mortals de 2.651.

Pel que fa als hospitals, hi ha 1.181 persones ingressades. D'aquestes, 228 són a les UCI. En total, ara mateix hi ha 12.395 casos actius. D'altra banda, hi ha hagut 1.546 altes i 116.466 persones s'han curat des de l'inici de la pandèmia.

Sobre la situació de les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 94 centres de gent gran, en 17 centres de persones amb diversitat funcional i en cinc centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 112 positius (78 residents i 34 treballadors) i 10 víctimes mortals. Finalment, s'han notificat 50 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.