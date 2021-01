Rècord de víctimes i positius al País Valencià, que suma 85 morts i 3.930 contagis

Nou rècord de víctimes, 85 –l'anterior era de 70–, i també de positius, 3.930 –l'anterior era de 3.590–. Aquesta és la dolorosa realitat que viu el País Valencià, que aquest dimarts ha obligat el Consell a anunciar noves restriccions, com l'avançament del tancament de la restauració a les 17 h, de la restricció de la mobilitat nocturna a les 22 h i i el tancament durant 14 dies de 29 localitats on la incidència del virus és "crítica". Des de l'inici de la pandèmia, a començaments d'any el nombre de positius confirmats per proves PCR o tests d’antígens ja és de 155.344 persones, i el de víctimes mortals de 3.116.

Pel que fa als hospitals, hi ha 2.079 persones ingressades. D'aquest total, 331 són a les unitats de cures intensives (UCI). D'altra banda, hi ha hagut 2.563 altes. En total, ara mateix hi ha 18.537 casos actius.

Sobre la situació de les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 109 centres de gent gran, en 21 centres de persones amb diversitat funcional i en quatre centres de menors. Als geriàtrics s'han registrat 244 positius (170 residents i 74 treballadors) i 33 víctimes mortals. Finalment s'han notificat 31 brots nous, gairebé tots amb menys de 10 infectats.