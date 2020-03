Rep l'alta un home de 93 anys que estava ingressat per coronavirus al País Valencià

Un home de 93 anys que estava ingressat a l'hospital Francesc de Borja de Gandia (Safor) després de donar positiu per coronavirus ha rebut l'alta i s'ha convertit en un dels ciutadans de més edat de les 57 persones del País Valencià que ja han superat la malaltia.

L'home, que estava ingressat en planta, va rebre l'alta ahir a la tarda. La seva sortida va ser celebrada pels treballadors de l'hospital i va coincidir amb l'homenatge que agents de la Policia Local i dels bombers van fer als professionals del centre sanitari.

Un treballador va ser el focus de contagi a la residència d'Alcoi

Menys positiva que l'alta de l'home de 93 anys és la situació que es viu a la residència Domus Vi d'Alcoi (Alcoià), on han mort 26 avis . Aquest dijous la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha explicat que el brot al geriàtric es va iniciar arran del contagi d'un treballador del centre. Barceló ha reconegut que de moment no s'han pogut determinar les causes que han provocat que el brot sigui tan virulent. Amb tot, la consellera sí que ha destacat que la xifra de residents en aquest geriàtric és superior a la mitjana.

El País Valencià suma 584 nous contagis i 27 morts per coronavirus

Tampoc és gens esperançador el continu augment de contagis per coronavirus al País Valencià. Si ahir dimecres gairebé es duplicava el ritme de positius amb 449 i dimarts en van ser 266, aquest dijous la xifra ja s'ha enfilat fins als 584. El creixement deixa el total de contagis en 3.200, 1.278 dels quals estan ingressats en centres hospitalaris, 230 en estat greu.

Pel que fa a la xifra de morts, la pandèmia ja ha causat 167 defuncions al País Valencià, 27 més que ahir. El ritme de víctimes es manté més estable, perquè dimecres van morir 28 persones i dimarts 25.