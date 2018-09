Seguidors d'extrema dreta boicotegen l'Aplec del Camp de Túria, al País Valencià

Prop de 200 seguidors de formacions d'extrema dreta van boicotejar aquest divendres l'inici de la setena edició de l'Aplec del Camp de Túria, que enguany se celebra a la localitat de Bétera. Els membres de formacions com España 2000, entre els quals hi havia el seu màxim dirigent al País Valencià, José Luis Roberto, i Vicent Estruch, un dels presumptes agressors de la manifestació del Nou d'Octubre de l'any passat, es van concentrar a prop del recinte i van amenaçar i llançar ous als participants.

A Bétera. A L'Aplec de Camp de Túria.

Els de sempre!! Intentant reventar l'acte. pic.twitter.com/svmkrgGOWJ — Basset (@bassetgeneral) 14 de setembre de 2018

"Permissivitat policial"

Tot i la presència d'agents de la Guàrdia Civil, que van haver de formar un cordó de seguretat, l’organització va decidir suspendre el programa de la vesprada. I va emetre un comunicat on criticava les mesures de seguretat dutes a terme per les forces de seguretat. "El dispositiu policial ha obligat els assistents a la cercavila d’inauguració a passar entre els feixistes, que, com el Nou d’Octubre, han amenaçat, insultat i escopit als participants de l’aplec, entre els quals gent major i menors d’edat. A partir d’aquest moment, els feixistes han assetjat el recinte i els assistents, que han hagut de suportar moments de molta tensió mentre la Guàrdia Civil es limitava a fer un cordó sense cap separació del recinte, de manera que els feixistes han pogut arrancar alguna pancarta i increpar els assistents a menys d’un metre de distància. Davant la situació de violència i tensió i la permanent amenaça a la integritat dels assistents a l’aplec, l’organització ha posat en coneixement de l’Ajuntament i de la Delegació del govern els esdeveniments que s'han produït al parc del Jonqueral. Però res ha modificat la permissivitat de la Guàrdia Civil, que ha permès que durant més de dues hores els feixistes impediren la normal celebració de l’aplec. És més, en paraules del secretari del delegat del Govern, ens ha dit que el dispositiu era «en tot moment proporcional»".

Des de la direcció de l'aplec han atribuït la presumpta "permissivitat policial" a "la impunitat que té el feixisme per vulnerar els drets més fonamentals dels que no pensen com ells". "Exigim que es depuren les responsabilitats polítiques corresponents; exigim saber si els feixistes comptaven amb algun tipus de permís o acord amb la Guàrdia Civil donada la camaraderia i complicitat que han mostrat. Exigim que des de la fiscalia es procedisca a la investigació dels fets i es prenguen mesures fermes per acabar amb la impunitat feixista que ja fa massa temps que dura a casa nostra", conclou el comunitat.

Més activitats

Finalment, i després dels incidents de la vesprada, l'aplec es va desenvolupar amb normalitat durant la nit, i està previst que continuï aquest dissabte amb activitats diverses, com una excursió a les trinxeres de Bétera, tallers, correfocs, un dinar popular i un concert.