Seguidors d'extrema dreta intenten boicotejar un acte de Joan Tardà al País Valencià

El dirigent d'Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Tardà, ha tornat a patir l'intent de boicot per part de seguidors de formacions d'extrema dreta com 'Defenem Valéncia' que es van concentrar ahir a les portes de la Casa de la Cultura de Barxeta (la Costera), on el diputat al Congrés va participar en un acte sobre el paper del 'Municipalisme en la construcció del País'.

540x306 Assistents a la xarrada sobre municipalisme organitzada per Esquerra Republicana del País Valencià a Barxeta Assistents a la xarrada sobre municipalisme organitzada per Esquerra Republicana del País Valencià a Barxeta

Tardà, que ja va patir aquesta situació a Vinaròs i Benicarló (Baix Maestrat), va denunciar els fets al seu compte de Twitter, on va lamentar que "els fatxes hagin intentat impedir que el republicanisme valencià s'expressés lliurement" i va defensar que 'Contra la intolerància, llibertat! Visca la República!". Amb tot, el polític independentista es va felicitar per la gran assistència de públic a la xarrada.

Avui a Barxeta els fatxes han tornat a intentar impedir q el republicanisme valencià s’expressés lliurement. Contra la intolerància, llibertat! Visca la República! @esquerrapv pic.twitter.com/37ItQ1kp31 — Joan Tardà i Coma (@JoanTarda) 7 de juliol de 2018

L'acte, en el qual el dirigent d'ERC va participar junt al president d'Esquerra Republicana del País Valencià, Josep Barberà, i el regidor de Barxeta, Dàrius Tortosa, va necessitar de la intervenció de la Guàrdia Civil i la policia local que van protegir els assistents dels manifestants que es van concentrar a la porta de la Casa de la Cultura.