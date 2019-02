El Senat aprova la reforma de l'Estatut del País Valencià amb l'abstenció de Ciutadans

El ple del Senat ha aprovat aquest dimecres la reforma de l'Estatut del País Valencià que inclou que les inversions a la comunitat han de ser equivalents al seu pes demogràfic en el conjunt de l'Estat. El text ha rebut el suport de tots els grups parlamentaris a excepció de Ciutadans, que s'ha abstingut en la votació.

La iniciativa suposa la incorporació a l'Estatut valencià del que al seu dia es va anomenar 'clàusula Camps', pel nom del president de la Generalitat Valenciana que la va impulsar. Es tracta d'una nova disposició addicional perquè les inversions de l'Estat siguin equivalents al pes demogràfic del territori.

Tot i la gairebé total unanimitat a subratllar la importància de la norma, la veu discordant l'ha posat el senador de Ciutadans Luis Gresol, que ha qualificat la reforma de declaració d'intencions que serà "un engany més per als valencians". Segons la seva opinió, aquest tipus de disposicions "no vinculen l'Estat", de manera que creu que és un "estratagema" que busca rèdits electorals i no portarà "ni un euro als valencians".

L'expresident valencià i senador socialista Joan Lerma ha demanat sense èxit a Ciutadans que replantegi la seva posició i, finalment, ha lamentat la falta de consens, que ha considerat que és la que ha portat el País Valencià a estar mal finançat.

Per la seva banda, el senador del Partit Popular i també expresident valencià Alberto Fabra ha destacat que és una norma que veu la llum amb consens i ha reivindicat la figura de l'expresident Francisco Camps.

El senador de Compromís Carles Mulet ha defensat que la reforma és "la constatació unànime i compartida que alguna cosa estava funcionant malament", i que feia anys i anys que patien maltractament. "Hi ha hagut infrainversió, som cinc milions d'habitants i se'ns ha retornat com si fóssim quatre, i amb això hem hagut de pagar la sanitat, l'educació..."

Reforma insuficient

Per a Podem la reforma no és la més ambiciosa, però reconeixen que "fa passos en la bona direcció", i han qualificat l'acord d'important. Tant Josep Lluís Cleries (PDECat) com José María Cazalis (PNB) han celebrat també l'acord i han desitjat que el govern espanyol el respecti a partir d'ara.

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya, el senador Josep Rufa ha explicat que tot i que veuen amb bons ulls el desbloqueig, són escèptics amb la mesura que avui s'aprova perquè la realitat els diu que l'Estat "mai ha tingut cap mirament cap a les necessitats dels valencians".

"És una regió pobra que paga a l'Estat com si fos de les més riques", ha lamentat, i ha afegit que dels cinc milions d'habitants del País Valencià, el 31% estan en risc d'exclusió social, davant del 26% de la resta de l'Estat. Finalment, ha recordat que la reforma no obliga l'Estat i ha augurat que es trobaran pretextos per no arribar a les inversions.