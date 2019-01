El Senat aprova homenatjar Guillem Agulló 26 anys després del seu assassinat

La comissió d'interior del Senat ha aprovat avui una proposta d’Esquerra Republicana de Catalunya perquè la cambra alta reivindiqui la figura del militant independentista valencià Guillem Agulló i condemni el seu assassinat per part d’un grup d’extrema dreta l’11 d’abril del 1993, ara fa 26 anys.

La moció, que ha rebut el suport d’ERC, Bildu, Podem, el grup parlamentari nacionalista i les abstencions del PSOE, el Partit Popular i el PNB, insta el govern espanyol a fer un acte d’homenatge de caràcter anual en record a les víctimes de delictes d’odi i creï un fons per indemnitzar els familiars de les víctimes de delictes d’odi.

El senador d'ERC Bernat Picornell s'ha felicitat per la creació dels fons i perquè aquest faciliti l'accés a ajudes a "les famílies que no han pogut accedir a les ajudes ja vigents”, i ha recordat les "constants amenaces que ha hagut de patir la família de Guillem Agulló per part de la ultradreta espanyola, la mateixa que ha continuat amb el seu activisme pels carrers".

Sobre el reconeixement de la figura de Guillem Agulló, Picornell ha exigit que "es deixi de mirar cap a una altra banda quan hi ha víctimes assassinades a ganivetades a mans de grups de l’extrema dreta nazi. Anem tard, molt molt tard, 25 anys tard, a reconèixer aquest assassinat”, i ha recordat que "l’autor confés va ser condemnat a 14 anys de presó i només en va complir quatre. El seu assassinat no va ser casual, sinó a causa de la seva militància independentista i antifeixista, cosa que demostra que l’assassinat de Guillem Agulló va ser un delicte d’odi, un assassinat a causa de les seves idees”.