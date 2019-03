Talls de trànsit i del tramvia protagonitzen la vaga feminista a València

Talls a grans vies com l'avinguda de Catalunya o d'Aragó, el carrer Colom i del tramvia al barri de Benimaclet estan protagonitzant la vaga feminista a la ciutat de València amb motiu de la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.

Les principals protestes les estan duen a terme assembles feministes a barris com el Cabanyal, Benimaclet o Russafa, i sindicats i col·lectius d'estudiants al centre de la ciutat, en especial en l'entorn de la plaça de l'Ajuntament i de l'Estació del Nord, el principal eix ferroviari de València.

Les mobilitzacions s'han iniciat a les set del matí a l'entrada nord de València per dificultar el trànsit, i han continuat amb talls de carrers i l'escenificació d'una 'performance' davant l'Estació del Nord per denunciar el "menyspreu" al treball de la llar. També s'ha realitzat una protesta davant del rectorat de la Universitat de València.

El següent gran acte tindrà lloc a les 16h al Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors amb la realització d'una concentració per expressar "la solidaritat" amb les persones retingudes al CIE. Dos hores més tard, a les 18h a Castelló i València, i a les 19h a Alacant i Elx, arribarà el pla fort de la jornada amb la celebració de manifestacions que, com en 2018, s'esperen multitudinàries.

Valoració "positiva" del seguiment de la vaga

Intersindical Valenciana, sindicat que junt a la CNT i la CGT ha convocat la vaga de 24 hores, ha valorat "positivament" el seguiment de la convocatòria. Per a l'entitat la protesta ha estat un "èxit" per la seva repercussió mediàtica, per la participació de "milers de dones" en la vaga laboral i en "els milers de piquets", actes de protesta i concentracions que s’han fet des de les primeres hores del dia a molts centres de treball i pobles del País Valencià.

Més contundent ha estat la valoració del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià, l'STEPV, que ha qualificat "d’èxit rotund" el seguiment de la vaga en el sector educatiu. El sindicat ha fet una enquesta en 300 centres del País Valencià que li ha permès xifrar la participació en un "50%" dels treballadors.

"També cal destacar l'alta participació de les famílies en aquesta vaga, que no han dut majoritàriament els seus fills i filles a escola. En les universitats valencianes les aules s’han buidat per complet i cal destacar la implicació de l’alumnat, professorat i PAS en les mobilitzacions convocades en els campus universitaris", ha conclòs l'STEPV en un comunicat.