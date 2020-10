El País Valencià supera el miler de positius per tercera vegada en menys d'una setmana

El País Valencià ha sumat aquest divendres 1.202 nous contagis de coronavirus. La dada representa superar per tercera vegada el miler de positius en menys d'una setmana després dels 1.060 infectats de dijous i els 1.318 de dimarts, el rècord de casos confirmats per proves PCR o tests d’antígens des del principi de la pandèmia.

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública també ha informat que durant les últimes 24 hores s'han registrat 11 morts més. Des que va començar la pandèmia ja hi ha hagut 1.764 víctimes mortals per coronavirus al País Valencià i el nombre d'infectats confirmats per proves PCR o tests d’antígens arriba a 53.878 persones.

La dada que més preocupa continua sent la de persones hospitalitzades, que ha tornat a augmentar de manera notable i que arriba fins a 808, 42 més que ahir dijous i 231 més que divendres passat, quan se'n van notificar 577. D'aquestes, 125 són a l’UCI, 41 més que ara fa una setmana.

Segons va explicar ahir la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, el gran increment de contagis i de persones hospitalitzades té l'origen en el pont del Nou d’Octubre i les nombroses trobades socials que s'hi van produir. Una dada que ha empès al Consell a implantar mesures més dràstiques com l’aprovació d’un toc de queda i evitar que es produeixi un nou episodi semblant al voltant de la festivitat de Tots Sants.

D'altra banda, s'han donat 418 altes l'últim dia. En total, ara mateix hi ha 7.907 casos actius i 54.089 persones s'han curat des de l'aparició del virus. El nombre total de proves fetes per detectar el coronavirus arriba a 1.302.870, 1.147.473 de les quals han sigut mitjançant PCR i 155.397 mitjançant tests ràpids.

Pel que fa a les residències, Sanitat Universal i Salut Pública ha informat que hi ha almenys un cas positiu en 36 centres de gent gran i en sis de persones amb diversitat funcional. Als geriàtrics s'han registrat 24 positius, tot ells residents, i una víctima mortal més. Finalment, s'han notificat 53 brots nous, tots amb menys de deu infectats, a excepció d'un d'origen social a Massamagrell (Horta), amb quinze positius.