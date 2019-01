Toni Cantó inicia la cursa per guanyar el govern valencià i reconeix que Cs reproduiria el pacte amb el PP i Vox

Era un secret a veus, i des d'ahir ja és oficial. El diputat de Ciutadans al Congrés Toni Cantó es presentarà a les primàries de la formació taronja per encapçalar la llista electoral de Cs al País Valencià i aspirar a la presidència del Consell. "Des d'avui inicio un procés de primàries en el qual espero que els afiliats em donin la seva confiança i, si guanyo, treballaré molt fort per fer fora el tripartit del govern de la Comunitat Valenciana", ha resumit.

A causa de l'actual segmentació del Parlament valencià i la futura necessitat de pactes per formar govern, Cantó ha reconegut que la formació taronja té clar que les possibles aliances de Cs es produirien amb el Partit Popular i Vox. "Cs sempre intentarà acords amb constitucionalistes. Però a la Comunitat Valenciana, ara mateix, es fa complicat un possible pacte amb un PSPV que ens ha declarat persones no grates a Albert Rivera i a mi, i que està mes còmode amb els extrems de Compromís i Podem que amb el centre polític”.

Pel que a la gestió de l'administració valenciana, el dirigent de Cs ha defensat que l'actual Consell "no ha donat cap solució als problemes bàsics dels valencians", i ha citat "l'augment de les llistes d'espera en sanitat, els barracons en educació, sense resposta en dependència, i amb problemes d'accés a l'habitatge cada vegada més greus".

Sense contrincants

A hores d'ara, Toni Cantó és l'únic membre de Ciutadans que ha oficialitzat la seva candidatura. De fet, l'actual portaveu de Cs a les Corts, Mari Carmen Sánchez, va anunciar el passat 8 de gener que no optaria a ser la candidata de la formació taronja, en una decisió que deixa lliure el camí a Cantó.

Pel que fa a la celebració de les primàries, des de Cs encara no han oficialitzat les dates, tot i que la formació calcula que serà durant aquest febrer.